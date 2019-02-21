日本2月製造業PMI僅48.5 寫2年多年以來低點

由於工廠在國內和出口訂單減少的情況下，被迫刪減產能，日本 2 月製造業活動兩年半來首次出現低於 50 的萎縮現象。

週四 (21 日) 公布的 Flash Markit/Nikkei 日本製造業 PMI，由 1 月的 50 下滑至 2 月的 48.5，是 2016 年 6 月以來新低。在此之前，週二公布的貿易數據顯示，日本 1 月出口下滑幅度也高於預期。

資料來源: IHS Markit

這次調查還顯示，日本商業信心出現 6 年多來首次惡化，凸顯了美中貿易戰對亞洲依賴出口的經濟體和全球製造業，所帶來的衝擊仍不斷增長。

IHS Markit 經濟學家 Joe Hayes 表示，有鑑於日本製造商面臨的國際逆風，例如中國經濟放緩和全球貿易周期進一步失去動力，商業信心轉為悲觀並不令人意外。

他說，雖然第 4 季最初顯示的數據，預估經濟活動有所反彈，但 PMI 表明潛在的商業環境不利。除非服務業活動能夠抵消製造業的疲軟，否則日本在 2019 年進入經濟衰退的可能性將會上升。

全球貿易在過去 1 年來明顯放緩，因為華盛頓和北京對彼此商品均加課關稅，擾亂了全球供應鏈。 與此同時，中國和歐洲的經濟活動也已明顯減弱。

一些經濟學家表示，如果美國和中國不能迅速解決貿易分歧，日本可能會面臨進一步的疲軟。