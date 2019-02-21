〈Fed將停縮表〉獨立性漸下滑？Fed記錄罕見討論了「美股」波動加劇

美國聯準會周三 (20 日) 發布的 (Fed) 會議紀錄揭示，美股在去年底遭受技術性熊市危機，主要受到 12 月金融市場波動加劇，以及貿易政策不確定性與實際數據疲弱而導致市場情緒惡化等多重因素影響。聯準會表示，對於去年底的金融市場波動性增加，以及投資者承擔風險的意願明顯下降表示擔憂。

Fed 官員們提到，美股之所以暴跌，相關原因包括年末流動性加劇嚴重，引發金融市場產生變化，並強調需要針對可能導致流動性緊張的金融市場結構與行為進行監控。

一些市場經濟學家直言，Fed 官員對於金融市場收緊、全球經濟疲軟對美國經濟帶來的影響的後知後覺，使得市場參與者情緒日益惡化，弱於預期的數據與貿易政策的不確定性以及聯邦政府部分關閉等各種因素，更加劇惡化程度

面對媒體報導將縮表行動視為年末股市下跌的重要因素，與會者皆對此提出疑問。儘管縮表對美債收益率產生上行壓力，但他們並沒有將此視為風險情緒惡化的主因，但仍有些投資者堅信縮表是大力打壓風險資產價格的因素。

他們認為，投資者可能接受了一些未來利率路徑的信號，以回應聯準不願調整縮表的步伐。

會議紀要顯示，許多 Fed 官員認為，面對經濟前景風險，實行貨幣政策應具有耐心，一致表達對於今年公布停止縮表計畫的支持，釋放今年有望結束縮表的信號。