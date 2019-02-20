〈機構報告〉日本iPhone Q4出貨量年減18.8%！ 安卓陣營衰退0.2%

IDC Japan 週二 (19 日) 公布了最新的調查數據，2018 年 Q4 (10 – 12 月) 日本國內的行動電話的合計 (包含智慧型手機、傳統型手機) 出貨量，年減 10.2% 為 999.2 萬支。IDC 認為 Q4 出貨量表現欠佳的原因在於，iPhone 的銷售表現與去年同期相比，減少了 18.8% 為 504.7 萬台。造成這個現象的可能原因出在新款高階 iPhone XS 已在 Q3 推出，iPhone 8 的人氣又逐漸退燒，而 iPhone XR 的銷售狀況又無法替補 iPhone 8 的表現。

而在 Android 陣營方面，雖有 Pixel 3、Xperia XZ3、AQUOS Zero 等旗艦型機種上市，整體的銷售表現也較去年同期下滑了 0.2% 為 483.9 萬支。

iPhone (圖：AFP)

從各家廠商在 2018 年 Q4 的市占表現來看

Apple 50.5%，504.7 萬支。 SHARP 11.7%，116.6 萬支。 SONY 8.6%，86 萬支。 SAMSUNG 8.4%，83.7 萬支。 Kyocera(京瓷) 4.7%，46.8 萬支。

而單從智慧型手機在 2018 年 Q4 的出貨表現來看，年減 10.6% 為 988.6 萬支。傳統型行動電話的出貨量則是自 2017 年之後，就一直急速下滑。

日本 2018 年全年的行動電話 (包含智慧型手機、傳統型手機) 出貨統計數據，年增 0.4% 為 3432.6 萬支。

從各家廠商在 2018 年全年的市占表現來看

Apple 45.9%，1576 萬支。 SHARP 13.5%，462.7 萬支。 SONY 9.5%，325.4 萬支。 SAMSUNG 7.3%，251 萬支。 Kyocera(京瓷)6.8%，233.4 萬支。

Apple 的出貨表現年減 0.8%，幾乎和去年維持相同水準，IDC 認為暢銷的 iPhone 8 在 Q4 的銷售表現出現疲軟，是主要的影響原因。SHARP 由於 AQUOS Sense 系列的熱銷，保住了亞軍地位。SAMSUNG 在 docomo with 產品線所推出的 Galaxy feel 系列，因為飽受好評也讓 SAMSUNG 前進到第 4 名。

從日本 2018 年全年的智慧型手機出貨統計數據來看，年增 0.7% 為 3376.7 萬支。自 2015 年開始出現爆發性成長的智慧型手機市場，也在 2018 年進入了成長停頓階段。

日本 IDC 的 PC、行動裝置與客戶解決方案資深市場分析師菅原啟表示，「依照往例來看，Apple 的新產品通常會在 Q4 達到出貨高峰，但是在 2018 年的 Q4 則是出現了衰退的現象」。他也認為，售價超過 10 萬日圓的高階 iPhone 影響消費者購買的意願，而日本消費者在智慧型手機的質與量的需求變化上，也值得關注。