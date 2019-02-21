英飛凌擴大委外釋單＋電動車商機 順德今年EPS挑戰5元 續創新高

隨著越來越多國家制定電動車補助政策，以及車廠大力投入開發，根據全球十三大車廠規劃，2020 年將是全球電動車新一輪快速成長期。近日法國總統馬克宏宣布，將在未來的五年內投資新台幣 243 億元開發電動車產業供應鏈，此舉的目的是為了減少歐洲汽車製造商對開發電池的亞洲製造商的依賴，法國也是繼德國後，第二個宣布投資電動車產業的歐洲國家。除了鋰電池需求大增之外，攸關電動車電能轉換效率的 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor，絕緣柵雙極電晶體)也將出現供應吃緊的狀態。IGBT 具有高頻率、高電壓、大電流，易於開關等優良性能，被業界譽為功率變流裝置的「CPU」；應用於直流電壓為 600V 及以上的變流系統，如軌道交通、智能電網、航太、電動汽車與新能源裝備等領域。在一台電動汽車中，IGBT 約占電機驅動系統成本的一半，而電機驅動系統占整車成本的 15-20%，也就是說 IGBT 占整車成本的 7-10%，是除電池之外成本第二高的元件，也決定了整車的能源效率。目前 IGBT 晶片主要是由英飛凌、三菱電機、富士電子、安森美及日立等歐美日等大廠所主導，而國內廠商在晶片領域尚未成熟，不過，茂矽 (2342) 與朋程 (8255) 均積極往 IGBT 領域發展。全球第三大導線架廠順德 (2351) 也針對 IGBT 基板與壓接 (Press Fit) 端子有所著墨；再者，歐系車廠開始朝 48V 電力系統發展，以提升油耗表現。由於順德在模具加工精度可達到 1um，並有逆向剪切的技術，可有效降低製程變異，並減少一般沖壓製程造成之銅絲，增加產品的可靠度，成為公司搶攻 48V 車用導線架優勢。



全球功率半導體龍頭廠英飛凌日前表示，將加大對台灣半導體廠的委外代工訂單，包括 8 吋晶圓代工及後段封測等訂單。受惠於英飛凌、ST、Vishay、NXP 等車用半導體 IDM 廠擴大釋單，以及彰化與南投新廠產能陸續開出，順德去年營收首度突破百億元大關，改寫歷史新高。展望今年在車用比重持續拉升與產能利用率維持高檔之下，營運可望持續向上攀高；此外，轉投資德輝以生產智慧型手機鏡頭音圈馬達 (VCM) 彈片為主，客戶為日系 TDK 及大陸 VCM 廠，終端手機客戶則包括華為、小米及其他非蘋手機品牌廠，隨著 3 鏡頭趨勢成型，也成為推升順德未來營運動能。法人預估，順德 EPS 有機會突破 5 元。



相較於國際前二大導線架廠 Mitsui High-tec(6966 JP) 本益比達 50 倍、Shinko Electric Industries(6967 JP)33 倍，順德目前本益比僅約 18.5 倍，投資評價並未被高估，顯然股價具有向上比價空間。



技術面，目前股價突破年線反壓，日、周、月 KD 交叉向上，有利多方，後續可望挑戰 85 元反壓區，下檔支撐看 78-80 元。

