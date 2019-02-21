台股盤中─股災跳空壓力區前量縮整理 個股快速輪動

儘管美股仍處在偏多氣氛，但因日韓股今 (21) 日拉回整理，陸港股開盤後震盪偏弱，台股加權指數上漲 9.86 點開出，觸及 10300 點僅一步之遙但隨即翻黑，盤中在平盤左右 10260 點附近狹幅震盪，預估成交值略縮至約 1200 億元，法人指出，台股即將進入去年 10 月股災跳空壓力區，預料短線將持續量縮整理，呈現個股快速輪動。

三星今晨對外發布全球首支折疊螢幕手機 GalaxyFold，預計在 4 月 26 日開放供貨，同時也發表 4 款 GalaxyS10 系列，是全球首款採用超聲波指紋辨識的機種，三星對 S10 系列銷售表現寄予厚望。

由於超聲波指紋辨識功能是由鴻海旗下 GIS-KY 供應這項最新功能零組件，激勵 GIS-KY 一度大漲超過 9%，盤中在漲半根停板之上震盪。

同時，三星供應鏈中，和鑫續漲逾 7%，台光電漲逾 4%，雙鴻、神盾漲逾 1%。

摺疊手機概念股中，永捷也穩在盤上，不過，誠美材、明基材因日前漲多，有拉回賣壓出現。

在 MWC 展即將登場之際，5G 概念股仍持續熱絡，華星光續強盤中漲幅在 7% 之上，統新、上詮漲逾 3%，前鼎漲 1% 之上，光環和台通穩居紅盤。

儘管大立光遭壓在盤下，跌幅近 0.5%，不過在物聯網的長期趨勢下，二線光學鏡頭廠仍強勢表態，亞光和佳凌漲 3% 上下，聯一光、先進光穩在盤上。

從權值股來看，相對其他中小股股表現相對弱勢，台積電、南亞科、台達電、統一、台泥和研華等穩在紅盤之上，不過，多數走弱，友達、群創、日月光投控、中租 - KY、可成和廣達等均跌超過 1%，光寶科、聯發科、國巨、元大金、永豐金、玉山金和合庫金等也遭押在平盤下。

技術面上，元大投顧指出，大盤突破半年線的壓力後，接下來面臨年線蓋頭反壓，同時也進入去年 10 月 9 日至 11 日的跳空缺口 10272-10428 點壓力區，預料短線仍有空間，但不會太大，近期盤面上輪動速度相當快，隨著去年第 4 季財報陸續公布，近期投機程度較高的個股，須小心拉高後回歸基本面的壓力。