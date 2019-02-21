台股盤後－電金傳三族群助攻　日K連4紅終場收10319點

台股今 (21) 日持續由電子族群領軍上攻，沉寂已久的金融與傳產族群也跟進點火助攻，帶動台股延續昨日多頭格局，日 K 連 4 紅，加權指數上漲 47 點，尾盤在買盤敲進拉抬下，終場收在 10319 點，成交量 1238.3 億元。

主要權值股台積電延續昨日漲勢，股價上漲 2 元收在 236.5 元，不僅連續兩天站穩年線，也連帶推升電子類股族群續強，其中京元電子漲幅 4.6%、旺宏、華邦電與聯陽也有 3% 以上漲幅。

MWC 的手機多鏡頭話題也點燃光學族群，光學族群中的揚明光、先進光盤中大漲逾 9%，直攻漲停關門，揚明光上漲 8 元、股價收在 88.6 元；先進光上漲 5 元、股價收在 55.4 元。此外，亞光今日也有 7% 以上的漲幅，佳凌與敦南今天分別也有超過 6%、4% 的漲勢。

金融股中被列為 MSCI 台股成分股的上海商銀持續多頭格局，在買單拉抬下，股價漲幅將近 3%，收在 47.65 元，另外，兆豐金、富邦金與國泰金「三金」今日在買盤加持下拉抬股價走勢。

傳產類股的水泥與塑膠相關族群也有亮眼表現，水泥族群中的台泥、亞泥與嘉泥都有 1% 以上漲幅，其中台泥大漲 3.8%，股價收在 39.3 元；亞泥與嘉泥股價分別收在 38.85 元、14.15 元。

塑膠族群中包括台苯今天在買單敲進下，股價漲幅 2.7%，台塑與南亞也分別上漲 0.49%、0.93%。

分析師表示，台股今日除了電子股續強扮演撐盤推動指數上漲外，還多了金融與傳產族群助攻，明日即將進入本周最後一天交易日，在大盤沒有明顯回測的情況下，若量能可有效放大，大盤可望延續多頭格局，進一步挑戰去年 10 月股災的壓力缺口區。