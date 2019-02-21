折疊手機世代來臨 三星Galaxy Fold 4月底開賣

在萬眾期待下，今 (21) 日凌晨 3 點，三星正式對外公布折疊螢幕手機－Galaxy Fold。

Galaxy Fold 在折疊狀態下，尺吋為 4.6 英吋，展開後，它的螢幕尺吋變為 7.3 英吋，類似於一個平板。而在展開模式之下，Galaxy Fold 可以同時進行多工處理，最多一次能開啟三款 App。

為了確保螢幕開合組件的耐用性，三星表示手機經過 20 萬次的實際測試，約等於在使用五年情況下，每天開合 100 次。

此外，它擁有兩塊螢幕，一塊可折疊螢幕，一塊附加在折疊表面的小尺吋螢幕。而利用 App Continuity 功能，用戶的操作能夠在這兩塊螢幕之間無縫接軌。為此功能，三星與 Google 專門開發應用程式進行強化。

至於其它硬體規格，會中只有提到都是類似於 S10 系列，鏡頭方面則是一共有 6 顆。

Galaxy Fold 將在 4 月 26 日發售，售價 1980 美元起，將分為 LTE 和 5G 兩個版本。

圖: AFP

Galaxy S10

這次發布會另一個重點就是 Galaxy S10 系列。而該系列將推出三款型號：S10+、S10、S10e。

旗艦機型 S10+，螢幕尺吋為 6.4 英吋的 Infinite O 開孔螢幕，螢幕比例為 19：9。它是全球第一款動態 AMOLED 螢幕手機，同時採用前置雙鏡頭，包括一顆 1000 萬像素廣角鏡頭和一顆 800 萬像素 RGB 深度鏡頭（S10 和 S10e 不搭載該深度鏡頭）。

其次，S10 全系列都支援螢幕指紋辨識，三星宣稱它是全球第一款超聲波螢幕指紋手機，手在沾水的狀態也是能進行解鎖。此外，利用機器學習技術，手機還可以學習用戶的指紋，並判斷是否為 3D 指紋，提升安全性。

硬體規格方面，S10 系列採用兩款處理器，分別為高通驍龍 855，及三星自家的 Exynos 9820。

電池容量方面，S10 內建 3400 mAh，S10 + 則內建 4100 mAh，S10e 內建 3100 mAh，全系列均支援無線充電 2.0 技術。同時，S10 系列首度支援無線反向充電功能，也就是可以在「背靠背」情況下給其它支援 Qi 標準的產品充電。

售價方面，S10e、S10 和 S10 + 三款價格分別為 749 美元、899 美元和 999 美元，銷售時間為 3 月 8 日。

圖: AFP

Galaxy 5G

最後，三星也公布 Galaxy S10 5G 版的消息，作為三星第一款 5G 機型，將搭載 6.7 英吋螢幕、配備 3D 深度感應鏡頭、後置 4 顆鏡頭、內建 4500 mAh 電池。至於其它硬體規格三星並未公布，且也沒有公布這款手機價格，及銷售時間。

