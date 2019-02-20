【華冠投顧】幸運星-外行看熱鬧，內行的看門道！！今日大盤真熱鬧？？幸運星早盤有動作？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：8215 明基材、3049 和鑫、3450 聯鈞、3406 玉晶光、4960 誠美材

昨天川普在推特上發文「美中貿易談判在許多方面取得重大進展！」，並暗示他願意推延完成貿易談判的最後期限，此消息激勵昨天美股持續上揚，而 NASDAQ 已連七漲。台股多頭趁機跳空大漲開出…… 今天權值股真的很忙…… 大家有沒有發現台灣 50 成分股中竟然有 47 檔上漲，以 5871 中租 - KY、3711 日月光投控、股王 3008 大立光漲幅最大，尾盤在台積電等權值股拉尾盤下，收盤大漲 120 點，成功的讓台指拉高結算【昨日外資期貨多單達 59,821 口】。

大盤大漲 120 點…… 但是…… 資金輪動的速度卻越來越快…… 彷彿霓虹燈…… 如 1/21 帶全國會員買進的 IC 設計 3035 智原漲停鎖單超過萬張、3041 揚智昨天大漲，今天均開高走低？？而 1/24 給學員的風電概念「永遠的冠軍」1589 永冠 - KY 昨天鎖漲停數千張，今天高點竟出現賣壓…… 而生技領頭羊 1/23 帶全國會員 74 元買進的 1795 美時〔74…113.5〕也開始高檔拉回震盪，1/25 帶全國會員 44 元買進的矽晶圓領頭羊 3016 嘉晶〔44…62.5〕也拉回數日震盪，連 2/12 帶全國會員買進的被動元件領頭羊 6173 信昌電〔74…79.5〕今日創高後也拉回…… 僅幸運星 1/3 帶全國會員買進的 9921 巨大〔150…175〕持續創高…… 帶動 9914 美利達連兩天大漲……

今日市場資金立馬又轉到 5G 通訊股落後補漲股，如 4979 華星光、3081 聯亞、3450 聯鈞，而 3163 波若威、3234 光環轉強，其他強勢股有 3406 玉晶光、6552 易華電、3049 和鑫、3443 創意、5269 鎧勝 - KY、8215 明基材、4960 誠美材……？？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。