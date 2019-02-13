柔性螢幕搶版面 三星、華為、OPPO月底前紛紛推出折疊手機

手機螢幕一向是手機廠吸引消費者目光的重點之一，在經歷最新一波的全面螢幕變革後，目前主流旗艦機種的螢幕占比普遍已在 80% 以上，因此可提升的空間十分有限，加上機身尺寸也達到便攜性和可操作性的極限。為了刺激手機銷售，手機廠計劃推出折疊螢幕來挑戰消費者荷包。

在消息面上，三星宣布將於 2 月 20 日發布首款折疊螢幕手機，有機會領先華為，成為第一家推出折疊螢幕手機的一線大廠。此外，OPPO 也將在 2 月底發布折疊螢幕手機。同時，小米已公開展示其雙折疊工程樣機，而蘋果也申請多項相關專利，在折疊螢幕加碼布局。

實際上，智慧手機的創新離不開產業鏈技術的進步，而折疊螢幕手機更依賴面板廠技術的成熟度。在上述幾家手機廠商中，三星無疑會採用自家生產的折疊螢幕，而根據消息顯示，LG 已經向華為送測 OLED 折疊螢幕，並且會支持螢幕指紋辨識技術，

目前，折疊螢幕基本上被韓廠，三星、LG 等壟斷，高階手機市場中國面板廠商能切進的比重並不高，因此只能先著墨在中階手機市場練兵。

根據中國面板廠維信諾表示，該公司已經依照小米需求進行柔性 AMOLED 螢幕量產配合作業；而京東方作為華為重要的 OLED 面板合作夥伴，市場預計華為可望成為京東方 OLED 螢幕最大客戶。至於 OPPO 折疊螢幕的供應商暫時沒有更多訊息。

圖: 東方財富網，京東方周線圖。

短期間折疊螢幕會是一個話題主流，相關的中國折疊螢幕概念股，如京東方 A、深天馬 A、TCL、彩虹股份、維信諾等都是未來值得留意的標的。但另一方面，目前手機處在 4G 與 5G 的過度期，加上柔性螢幕解析度仍不如硬式面板，因此相關話題能不能有延續性，則是要觀察消費者接受程度而定。