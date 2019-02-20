【華冠投顧】加權指數，來到上方初步反壓區。

美、中貿易磋商，在接下來的二日在華盛頓登場。

中方仍由大陸國務院副總理劉鶴代表出席。川普表示， 在 03/01 緩衝期屆臨之前，或將會考慮延長此期限，但必須在談判已接近達成協議之下，他也期待雙方可早日達成共識。而席近平也表示，在接下來的談判，希望雙方能達成互利雙贏的結果。

週二，台積電公佈股利政策，2019 年將配發 10 元現金股利，擬採每季分派股息的方式。過去半年來該股價受壓抑，仍位居低檔，今日受此激勵，股價持續攀高，也帶動加權指數續走升。

週二，美股三大指數仍維持於高位區整理。依據技術型態觀之，已經連續上揚近二個月的道瓊指數，目前已進入上方反壓區，預期隨時將有反轉之機。

03 道瓊，續觀測下方初步支撐關卡 25300-25006 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。

接下來關注焦點在，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈會議記錄，於臺北時間 02/21 淩晨 03：00。

今日台股，依然維持強勢多頭態勢，依據技術面觀之，目前已來到上方初步反壓區；因此，投資人在操作上仍須以謹慎心態視之。選股可擇優由基本面切入，加上技術面位居低位區之標的，這些標的相對風險低，贏率高，如立敦、炎洲、日電貿等等。

03 加權，後市續觀注下方 10046-10015 之初步區間，觀察其支撐力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

3090 日電貿：

今日持續橫向整理，仍以該圖為依據。



作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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