【華冠投顧】盤中解析：台積電放利多 台指期拉高結算

劉彥良 分析師

台積電 (2330) 宣布去年度盈餘分配 8 元，同時董事會修改章程，未來每季現金股利都會在次一季董事會核准後的 6 個月內發放。所以今年第一季盈餘分配的 2 元預計在今年第四季發放)，也就是說今年台積電股民每一股將拿到 10 元現金股利。

雖然部分媒體認為台積電去年度盈餘分配僅 8 元並不具成長性，但是從昨晚 ADR 上漲 1% 來看，代表外資是認同這個數字以及接下來改為每季配發的決策。

在台積電改寫波段新高 233.5 元的帶動下，台指期也順勢拉高結算，加權指數盤中再創今年新高 10266 點，即將挑戰去年 10/11 也就是史上最大跌點 660 點當天的高點 10272。

雖然台股氣勢如虹，但我還是維持原先的看法，即台股會先在半年線上方震盪。觀察去年 10/11 的套牢量高達 2058 億元，所以即使今天台股再創高，但量能不足下，接下來要平步青雲直攻年線的可能性不高。

農曆年後請投資朋友一定要留意月底的 MWC 展題材，在摺疊手機概念股領先上攻後，沈寂許久的 5G 概念股也開始轉強尤其在光通訊族群。目前華星光 (4979) 和聯亞 (3081) 已攻上漲停，其他大漲的還有聯鈞 (3450)、統新(6426)、光環(3234)、波若感(3163) 和上詮 (3363) 等等，漲勢相當整齊。從技術面上來看，這些個股普遍 KD 都已重新形成黃金交叉，漲勢延續性可期，所以投資朋友要好好關注。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。