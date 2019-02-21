

◆盤勢分析

1. 雖然一月 FED 會議記錄顯示年內停止縮表機率大增，但美國投資人觀望美中第二輪貿易協商，盤中指數狹幅震盪，最終四大指數漲幅介於 0.03%~0.87%。其中，科技股小幅上揚，台積電 ADR 上漲 1.43%、NVIDIA 上漲 1.22%，蘋果、高通與美光上漲超過 0.5%﹐特斯拉與 UA 下跌 1%，目前美國持續維持偏多走勢。

2. 周三亞洲股市早盤小幅上漲，台股跳空開出，盤中蘋概與金融相關個股走強，加上尾盤期指結算，推升指數高檔震盪，終場加權指數收 10,272.46 點，上漲 120.20 點，漲幅 1.18%。

3.OTC 指數早盤開高，盤中狹幅波動，終場收 137.11 點，上漲 0.51%，維持沿五日線上揚的趨勢，續創近今年以來收盤新高，目前短天期均線呈現多頭排列，上方壓力為 140 點，下方支撐為 127.97 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收紅 K 線，突破前波 10,148.75 高點，目前上方壓力為年線 10,487.16 點。

(2) 量能：成交量擴增至 1319.89 億元，呈現價量齊揚，後續上漲仍須維持 1100 億元成交動能。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體高檔震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 115.34 億元；外資 + 108.00 億元、投信 - 0.85 億元、自營 + 8.19 億元。

5. 電子類股

(1)IC 製造、設計：權值龍頭股 2330 台積電去年獲利創新高，並宣佈今年將逐季配發股利，股票跳空開高，連動 2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、5264 鎧勝 - KY 創波反彈新高。此外，3035 智原挾三星後盾，切入 7mn NRE，股價強攻漲停，帶動 3443 創意擺脫調降評等陰影，股價爆量漲停。

(2) 被動元件：中美貿易戰轉趨和緩，被動元件族群因高殖利率與營收高度成長，2492 華新科、2327 國巨、2456 奇力新、3026 禾伸堂早盤衝高。

(3) 電子零組件：受惠三星新機發表與 MWC 即將 2/25 開展，今年 5G 與摺疊手機成為新亮點，相關光通 3081 聯亞、3450 聯鈞、3234 光環、4979 華星光股價強勢上揚；材料 3645 達邁、5234 達興材料、8215 明基材市場資金追逐，周三股價量出竄高；鏡頭 3406 玉晶光、3630 新鉅科表現不俗。

6. 非電子類股

自行車：9914 美利達電動自行車今年出貨量看增逾四成，三大法人全面買超，收盤站上 160 元；同族群 9921 巨大股價再創波段新高。

7. 重點訊息：

(1) 三星五機齊發 台系鏈進補: 韓廠三星發表四款 Galaxy S10 系列，及首款折疊機，合計五款新機，5G 版也將在 2Q 第二季上市。其中，新機導入多鏡頭、螢幕開孔、超聲波指紋辨識等多項多項技術，預期將帶動 2019 年的智慧型手機新規格，預期相關的供應鏈廠商與製造商有望受惠，並獲得市場資金青睞，包括 3008 大立光、3017 奇鋐、3224 雙鴻、6456 GIS-KY、6462 神盾、3376 新日興。

(2) 陸 OLED 超火 炒熱台廠供應鏈: 大陸 OLED 面板概念股強漲，台灣 OLED 面板供應鏈跟著喊旺。3049 和鑫觸控感應器耕耘大陸 OLED 面板客戶，去年占比已經達到 2 成，今年成長性看好，挹注營收、獲利成長，20 日股價強攻漲停作收。6120 達運 FMM（Fine Metal Mask）精密金屬遮罩耕耘大陸 OLED 市場，今年出貨增溫，近期股價也反彈大漲。

(3) 聯亞今年拚賺一股本: 3081 聯亞去年每股純益 7.71 元，較前年每股純益 7.27 元略增；市場預估，聯亞今年因資料中心客戶將轉換規格，從原先 100G 升級至 400G，加上 10G 產品比重提升、5G 基地台訂單大幅成長等挹注，預料全年每股純益上看 10.45 元，後市展望佳。

