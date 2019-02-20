茅台瘦身行動再進一步 全面停止貼牌生產 力保品牌形象

2 月 18 日，貴州茅台集團下發通知，要求全面停止包括茅台酒在內的各子公司定制、貼牌和未經審批產品所涉業務。

茅台集團還點名批評了旗下白金酒公司，稱其在生產經營中屢次違反集團品牌管理規定，對茅台品牌聲譽造成了嚴重影響。集團公司決定不再授權白金酒公司使用集團智慧財產權，生產業務由保健酒業公司接管。

這是茅台品牌管理的又一次改革。根據通知，相關產品和包材在未經集團允許的情況下，就地封存，不再生產和銷售。

放之整個白酒行業，清理貼牌產品等，成為企業潮流。在此之前，包括五糧液、瀘州老窖等都做出過類似的行動。

白酒資深分析人士認為，貼牌產品的出現，是白酒企業尋求規模化增長而採取的策略之一。不過，由於多數貼牌產品價格比較低廉，加上生產質量的不可控，長期留有隱患。當企業發展到一定規模，如果再放任貼牌產品不管，很容易傷害到主品牌發展。

本次整頓涉及包括茅台酒在內的全部子公司。官網顯示，目前貴州茅台集團擁有茅台酒、習酒、保健酒、白金酒等 7 家子公司 50 餘個品牌，涉及產品 300 多種。

這可以說是此前茅台集團「瘦身」動作的延續。

2017 年 9 月，茅台集團發布了《品牌管理辦法》，要求每個子公司保留不超過 10 個品牌，每個品牌不超過 10 個條碼。

2018 年 7 月，茅台集團再度宣布清理整頓分公司、子公司，並明確將清理整頓 51 戶分、子公司，要求茅台就團的管理層級原則上將基本控制在三級以內，不再設立四級及以下分、子公司。

根據茅台公開透露的資料，從 2017 年上半年開始品牌「瘦身」到 2018 年 4 月，茅台集團共清理掉了 163 個品牌、2068 款產品，幅度分別達到 76.17% 和 86.56%。

白酒分析師蔡學飛指出，此舉有利於促進茅台品牌的健康發展，同時給茅台自己的系列酒、嫡系部隊留下成長空間，完成茅台的千億計畫。

蔡學飛表示，茅台撤銷定制業務，目前看會有一定的損失，但是對於品牌的價值維護來說，還是利大於弊。