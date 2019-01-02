貴州茅台去年營運超預期 集團今年營收目標破千億

貴州茅台 (600519-CN) 公布去年營運情況，根據初步核算，2018 年生產茅台酒的基酒 4.97 萬噸，年增 16%，系列酒的基酒則生產 2.05 萬噸。2018 年度營收約人民幣 750 億元，年增 23%；淨利約人民幣 340 億元，年增 25%；2019 年度該公司更計畫以營收成長 14% 為目標。

若從 2017 年貴州茅台年報中可看出，當時訂定 2018 年的營收目標是年增 15% 左，營收約在人民幣 669.51 億元左右，很明顯 2018 年貴州茅台業績超出預期不少。

此外，貴州茅台之前也表達，今年度茅台酒銷售計畫為 3.1 萬噸左右，與去年的 2.8 萬噸相比，增加 3000 噸，年增 11%，超出市場預期，整體上符合過去以來的成長趨勢。

圖: 國盛證券

今年貴州茅台計劃增加銷售的方式不同以往，在取消 100 多家經銷商資格後，貴州茅台近期將不再新增加專賣店、特約經銷商、總經銷商，反而將重點放在直銷通路上，如與大型超商、電商、中國各機場及高鐵站進行合作等。同時也將推出精品茅台，讓產品結構升級，提升產品附加價值，帶動毛利率成長。

市場預估在收回部分經銷商資格，加上 2019 年茅台計劃增加 3000 噸的銷售數字研判下，預估有超過 6000 噸茅台酒將加入至直銷通路中。為了配合政策的改變，茅台今年將取消身份證登記、電話登記才能購買的措施，同時也不能拒收現金，並不再進行任何形式的促銷活動。

去年茅台集團高層已經宣示，2019 年茅台集團的目標是提前一步實現營收突破「千億」人民幣大關。而子公司貴州茅台將今年營收成長目標設定在 14%（實際有機會成長 20%），似乎是呼應母公司的目標。隨著貴州茅台今年營收可望突破人民幣 900 億大關，其母公司貴州茅台集團營收超越人民幣一千億目標的機會大增。