陸股近兩日震盪 農業股利多走強 上證指數靠尾盤拉抬收漲

陸股上證指數今天高開後全天走勢震盪，近期熱門的概念股中，科技、消費類板塊表現較弱，使股價下跌翻黑，但尾盤由通訊類股、有色板塊等拉升，仍讓指數小幅收漲。

截至收盤，上證指數收報 2761.22 點，漲幅 0.20%；深成指數收報 8473.43 點，漲幅 0.39%；創業板指數報 1408.38 點，漲幅 0.17%。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

從成交金額上看，滬市成交人民幣 2054.47 億元，深市成交 2938.35 億元，兩市合計成交 4992.82 億元，較上一交易日的 6058.35 億明顯縮量。

盤面上，多數板塊上漲，農林牧漁領漲，有色金屬、房地產、採掘漲幅居前；電腦領跌，醫藥生物、食品飲料、商業貿易跌幅居前。

以題材來看，養雞指數領漲逾 6%，豬肉、玉米、超導漲幅居前；芬太尼概念領跌，二維碼識別、國產軟體、電子發票跌幅居前。

香頌資本執行董事沈萌指出，中美第七輪經貿高級別磋商，預計在 21 日至 22 日進行，雖然目前整體氣氛看好，但仍存在不確定性。加之上市公司陸續披露年報，可能業績不甚樂觀，使得資金有所回檔，需謹慎觀察市場下一階段變化。

國海證券也認為，短期市場可能需要整固。與績優股的上漲模式不同的是，主題催化型的超跌低價股的上漲，通常具有漲速快、短期漲幅大等特徵，但是通常在短期實現較大漲幅之後，過於集聚的資金獲利離場，則會為後續行情帶來明顯分化。

川財證券指出，A 股市場節後表現強勢。短期來看，加大民營企業貸款、上交所將推出 G60 指數、折疊手機將推出及外部因素，轉暖等內外因素，將持續提升 A 股市場風險偏好；但貸款結構仍偏差、短期經濟壓力仍在，以及情緒指標接近震盪高點等，顯示反彈進入後半段，建議逐步減碼及換股，主線仍放在優質成長股和穩增長相關的藍籌股。