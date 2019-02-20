〈分析〉政策在路上！2019陸股重要產業政策+概念股一次看

美中貿易戰後，加上全球科技產業疲弱，導致中國經濟去年第四季加速下滑。中國政府為了刺激經濟，除了中國人行在貨幣政策上採取多項寬鬆貨幣政策，如定向降準、推出中期貸款便利 (TMLF) 等外，財政政策也宣布今年會擴大減稅降費規模。

不過減稅降費這方案需要等到 3 月份，兩會後才會有更具體的數字結果。當然不光是貨幣與財政施力推動經濟，中國政府今年在產業政策上也公布諸多刺激方案。以下列舉三農、粵港澳大灣區、5G、雄安新區、基建這五大「重磅政策方向」：

一. 三農

昨 (19) 日中國國務院公布一號文件，沒有意外，還是聚焦在「三農」上 (農業、農村和農民)，也是本世紀以來第 16 次將「三農」議題放至首位。

今年三農與過去略有不同，過去都是以當年度的規劃為主，今年則是訂出一些具體數字要在明年度達成（也就是十三五計劃的最後一年），如實現農民人均可支配收入要比 2010 年成長一倍等。

此外，在金融、期貨、公路、電力、水力、房地產、通信網路等領域，中國政府針對三農均有利多政策提出。

圖: 鉅亨網彙整。

二. 粵港澳大灣區

2 月 18 日中國政府公布粵港澳大灣區規劃綱要，由於這是第一個國家戰略級別灣區規劃，因此備受外界矚目，一旦成行將可為該地區經濟發展創造一個新里程。

粵港澳大灣區內則聚集 300 多個產業，產業結構以先進製造業和現代化服務業為主。同時，大灣區將以核心地區的強項，如香港的金融、深圳的電子製造，及廣州的物流，相互串聯並向外擴散，創造中國南方的新經濟體。

圖: 鉅亨網彙整。

三. 5G

5G 做為下一世代的通訊技術，加上是串聯起物聯網，及智慧城市重要血脈，5G 的相關布建是全球各國爭相投入的重點。

而中國在這一方面更是不落人後，中國工信部部長苗圩在近期就表示，今年中國將發放 5G 臨時執照，同時下半年 5G 手機、平板等終端產品也將陸續推出，此言論反映出中國政府加速建設 5G 的決心。外界也紛紛猜測，最快 5 月份臨時 5G 執照就會發放。

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四. 雄安新區

今年 1 月 2 日中國國務院公布雄安新區總體規劃 (2018 - 2035 年)。該規劃定位雄安新區未來的發展，如國土開發、生態環境、城鄉融合、房地產等方向。

雄安新區被冠以千年大計之名，其設立目的就是成為北京衛星都市，疏解北京人口與交通問題。因此該區建設屬全面性，包含大學、科研院所、醫療機構、企業總部、金融機構、高科技產業、環保等等。

圖: 鉅亨網彙整。

五. 基建

中國政府為了刺激中國內需經濟，再度祭出「鐵公基」政策，利用增加政府支出，來抵消房地產市場不振所帶來投資減少的衝擊。

為配合基建提早開工，中國政府更意外地提早在 1 月份（過去都要等到兩會之後）宣布今年度中國各地方政府新增債務限額，總額高達人民幣 1.39 兆元，反應出中國政府刺激經濟的決心。