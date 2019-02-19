若國會投票拒絕通過邊界緊急狀態命令 川普準備首度動用否決權

一位白宮顧問週一說，若國會投票拒絕通過川普總統宣布的美墨邊界國家緊急狀態，川普準備首度動用否決權。



白宮資深顧問米勒 (Stephen Miller) 告訴 Fox News 新聞台說，「川普總統會維護他宣布的國家緊急狀態。」當被問到這是否意味川普將否決不通過緊急狀態的決議，米勒說：「他確定會維護他宣布的國家緊急狀態。」

川普規避國會，以取得邊界圍牆預算的行動，遭到兩黨的抨擊，還有各種法律的挑戰，白宮因而決定在多方面開闢戰線。由於兩黨國會議員拒絕提供川普要求的數十億美元預算，讓他無法實踐選前承諾，川普上週五宣布國家進入緊急狀態，並動用軍事建築預算，轉用於建築邊界圍牆。

在美國公民自由聯盟 (ACLU) 與非營利監督團體公民群眾 (Public Citizen) 上週五宣布採取法律行動後，加州檢察長 Xavier Becerra 告訴 ABC 電視台說，加州將立即提起訴訟，阻止這項緊急狀態命令。

一旦國會恢復開議，民主黨議員計畫推出不通過這項緊急狀態宣言的決議，這項決議可望獲得參眾兩院通過。幾位共和黨參議員已表示，他們將對川普投下反對票。但參院恐沒有足夠的選票推翻川普的否決結果。

民主黨參議員 Chris Coons 告訴 CBS 電視台說：「他相信國會必須採取行動，護衛納稅人的荷包。」

他說：「我們不能創下惡例，讓總統僅靠宣布國家緊急狀態，就能規避國會撥付預算的過程。」