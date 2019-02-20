川普邀功！川普稱 2016 年若他沒當選 美股至少下跌萬點

美國總統川普一直將美股表現視為個人政績，他週二 (19 日) 推文稱，如果他在 2016 年總統競選中落敗，美國股市實際上就會崩盤。

川普週二推文稱，2016 年若他沒當選 ，美股至少下跌萬點。(圖片來源：川普推特)

川普週二推文表示：「如果反對黨 (不，不是媒體) 贏得選舉，美股指數現在至少會下跌 1 萬點。股市正在上漲！上漲！上漲！」

川普此次發文無疑是重申過去兩年多來，美國政府政策支撐了金融市場，對股市有所提振，但他在推文中並未具體說明哪個主要指數？市場分析師研判，他可能指的是道瓊指數。

自川普在 2016 年 11 月 8 日大勝民主黨候選人希拉蕊 (Hillary Clinton) 迄今，道瓊指數已上漲約 42%，漲幅超過 7600 點。(如果道瓊下跌 1 萬點，該指數將跌至 8259 點，跌幅為 55%。) 同期間，S&P 500 指數上漲 30.2%，以科技股為主的那斯達克指數上漲約 45%。

許多經濟學者與分析師不得不承認川普減稅法案對提振經濟確實有所助益。

川普在 2017 年底簽署企業減稅法案，該法案提振美國股市，更促使 2018 年美國經濟表現強勁，川普稅改可說功不可沒。該法案最主要的影響即企業減稅與海外資金現金回流，這大舉推動美股庫藏股激增，S&P 500 指數更在去 (2018) 年第三季達到歷史新高。

除了稅改政策外，川普發起的美中貿易戰、全球關稅戰等皆源於他對貿易保護主義、提振美國經濟的渴望。

美中貿易代表正在華府舉行新一輪談判，市場對兩國達成實質協議抱持樂觀，川普上週五 (15 日) 表示，美中貿易談判非常順利，他可能延長貿易戰休兵期限。

美中貿易戰去年 7 月正式開打，川普在去年底釋出橄欖枝，表示亟欲和北京當局達成協議，彰顯他對金融市場反彈的渴望。

川普今年年初表示：「去年底股市慘跌為失靈表現，一旦各種貿易協議獲得解決後，股市將會再起。」

此外，川普不顧美國總統一向不插手干預聯準會決策的慣例，數度抨擊聯準會 (Fed) 升息策略。川普曾直言後悔提名聯準會 (Fed) 主席鮑爾，將去年底美股拋售潮歸咎於聯準會，表示 Fed 應該做得更多以幫助他提振經濟。

川普在去年就多次抨擊，稱「聯準會失控」、「(聯準會) 再度升息就是愚蠢」、「(聯準會) 比中國更大的麻煩」等。

儘管去年在川普的砲轟之下，聯準會仍堅持己見在去年完成四度升息，但在今年年初聯準會的發言來看，聯準會升息態度來說已明顯由「鷹」轉「鴿」。

然而孰功孰過，美國總統川普「俄羅斯門」事件和其軟硬兼施全球貿易談判策略，也是明顯擾亂市場的主因。