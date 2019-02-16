引爆司法戰爭！川普正式宣布國家緊急狀態以築牆

美國總統川普 (Donald Trump) 週五 (15 日) 宣布全國進入緊急狀態，以便繞過國會批准的情況下，從政府其他部門重新籌集美墨邊界牆資金，但這可能會讓他陷入與民主黨曠日持久的司法鬥爭，並分裂其共和黨同僚。

川普週五表示：「我將簽署國家緊急狀態，許多 (前美國) 總統已多次簽署。這很少是一個問題，但沒人關心。」

川普聲稱：「我可以用更長的時間內完成築牆，但我不需要這樣做，我寧願更快地做到這一點。」

川普正繞過國會取得美墨邊境牆資金的舉動表明，他致力於兌現 2016 年總統競選時的築牆承諾，以阻止非法移民入境美國。川普表示，這些非法移民帶來了犯罪和毒品等危機。

週五川普還簽署了一項兩黨政府擬訂的支出法案，該法案將通過資助幾個機構防止政府再次關門。這項支出法案對他來說實質上是一次立法上的挫敗，因為這項法案並未為他提議的美墨邊境牆提供足夠的資金。

一些民主黨議員批評川普宣布國家進入緊急狀態的行為將帶來司法挑戰，威脅將透過立法阻止它。

眾議院民主黨發言人波洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 在一份聯合書面聲明中表示：「川普的行為顯然違反國會對財政的排他性權力，這是美國開國元勳莊嚴制定的憲法的權力，我們將在國會、法庭和公眾視野中捍衛美國憲法權威，採取一切可能的補救措施。」

該聲明中提到：「如果不加以制止 (川普宣布國家緊急狀態)，將從根本上改變權力平衡，與我們的開國元勛的願景不符，即總統權力無法凌駕法律之上，國會不能讓總統破壞憲法。」

紐約州總檢察長詹姆斯 (Letitia James) 表示也將在法庭上挑戰川普。加州州長加文紐森 (Gavin Newsom) 也承諾將對川普提起訴訟。

川普承認他頒布的命令將面臨漫長的法庭鬥爭，他表示：「我希望在宣布緊急情況後被起訴，我們將在最高法院獲勝。」

代理白宮辦公廳主任 Mick Mulvaney 週五表示，川普打算為邊境牆籌集 80 億美元的資金。國會在國土安全部 (DHS) 的撥款法案中撥出 13.75 億美元、財政部的沒收藥物基金撥出 6 億美元、國防部的部分緝毒資金中撥款 25 億美元，並從軍事建設預算中重新編制 36 億美元。

川普曾向國會爭取的是建造 200 多英哩長的邊境牆，築牆經費約 57 億美元，但這卻引發了 12 月到 1 月間長達 35 天的歷史性政府部分關門，損害美國經濟與其民意支持率。

參眾兩院可以通過一項決議案以結束全國緊急狀態。然而，川普可能會否決這項法案，推翻總統否決權需要參眾兩院三分之二的票數。

川普表示：「美國需要邊境牆來遏制非法移民和非法毒品入境。」根據資料顯示，通過美國邊境的非法移民數量處於 20 年來最低點，毒品多通過合法的入境口岸運輸。然而，川普卻否決這些數據真實性。