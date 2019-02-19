國銀去年海外獲利突破600億 新南向市場賺輸西進

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年2月19號19點7分

金管會今 (19) 日公布本國銀行海外分支機構獲利，去年海外稅前盈餘總計 618.9 億元，年增 1 成，以地區別來看，前五大海外據點中僅香港與中國連續兩年成長，新南向 18 國去年稅前盈餘僅 67.6 億元，年減 21%。

目前本國銀行在海外共有 498 個據點，前五大獲利市場分別為香港、美國、中國、日本與越南，其中香港分、子行去年稅前盈餘約 333.2 億元，年增幅 33%，去年獲利占整體海外獲利逾半；此外，國銀在中國的分、子行去年海外稅前盈餘 60.4 億元，年增幅 1 成。

至於東協十國去年獲利連續兩年衰退，去年稅前盈餘還有 54.9 億元，年減 27%，金管會銀行局副局長莊琇媛對此解釋，東協十國去年獲利衰退主要是國銀新加坡分行聯貸案有關，新加坡前年稅前盈餘還有 31.4 億元，但去年因當地企業凱發集團（Hyflux）聲請重整，國銀被迫提列呆帳，導致全年淨損 1.5 億元。

相較之下，柬埔寨則是東協十國表現相對亮眼的市場，金管會統計，柬埔寨受惠於經濟成長優勢與人口紅利等優勢，去年稅前盈餘 20.6 億元，比起前年 8.5 億元大增 1.4 倍。

進一步分析柬埔寨子行、分行獲利表現，金管會官員說，柬埔寨子行前年淨損 6.1 億元，去年擺脫虧損困境，全年稅前盈餘 3.9 億元；分行去年稅前盈餘 16.7 億元，年增 14.3%。

對於東協十國獲利表現不如預期，遭外界質疑政府新南向政策失靈，但莊琇媛強調，東協十國去年獲利表現衰退，主要是單一市場授信個案損失所致。

莊琇媛說明，東南亞國家經濟成長快速，又有人口紅利優勢，整體而言相當具發展潛力，惟各國經濟發展狀況不一，或有類似個案影響獲利表現，導致獲利衰退。

另外，國銀在美國分支機構去年稅前盈餘 79.2 億元，年減 7%，莊琇媛解釋，美國分行為因應洗錢防制與法遵等要求，近年來積極擴編人力與系統更新，相關成本費用增加導致獲利微幅衰退。