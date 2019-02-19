撼訊佈局AI 揮軍2019 Embedded World 展示工業電腦專用顯卡等產品

撼訊 (6150) 佈局 AI，揮軍 2019 Embedded World，將展示工業電腦專用顯示卡以及 FPGA 和全系列 Thunderbolt 3 eGPU 顯示卡外接盒與多媒體連接埠產品，提供全方位的影像處理應用方案。撼訊指出，隨著影像辨識等 AI 技術快速發展，工業電腦市場對於高解析度影像運算相關應用愈來愈廣，該公司此次將展示採用 AMD 嵌入式 GPU 的工業電腦專用顯示卡，同時也展出 FPGA 以及 Thunderbolt3 介面的 eGPU 以外 Thunderbolt3 擴充連接埠等多媒體裝置。



撼訊採用工業級元件生產的工控專用顯示卡具備高效能、低功耗特性，滿足工控市場要求的穩定供貨以及在規格上對於各種尺吋及嚴酷環境的挑戰，提供客製化設計服務。其全方位顯卡應用領域涵括航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。



而 Thunderbolt 3 介面 eGPU 顯卡外接盒以及 Thunderbolt 3 多媒體擴充連接埠，支援傳輸速度達 40Gb/s 的 Thunderbolt 3 介面，可提供 Mac 等輕薄型筆電腦或 PC 額外的繪圖運算效能，讓 Metal、OpenGL、OpenCL 軟體及 Final Cut Pro、Adobe Premiere 及 Adobe CS 等應用程式運作更流暢，以執行專業應用程式、3D 遊戲、VR 內容創作等用途。