開學買氣熱添電商Q1成長動能 這些商品最熱賣

近來適逢開學季，3C、小家電買氣噴發，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網統計，今年學生族購買筆電訴求高規格和高效能，帶動 3C 買氣大幅成長約 60%，而「小坪數適用」外宿小家電買氣也在年假後期湧現，創業家 (8477-TW) 則發現，旗下電商平台生活市集站「床墊」、「快煮鍋蒸籠」、「保溫瓶」和「水壺」等商品躍升近一個月熱搜關鍵字，顯示採買開學商品需求成為農曆年後的銷售成長動能。

創業家指出，生活市集統計站上 2 月迄今銷售數據後，發現兩大銷售趨勢，由於網購可免除搬運不便的狀況，帶動大型寢具躍升今年外宿生最愛網購的開學商品，而小空間可簡單料理食物的烹調小家電，同樣登上熱銷榜。

根據數據顯示，生活市集「外宿生開學熱銷商品 TOP5」的前 3 名皆為寢具，包括大型床墊和枕頭等品項，顯示大型寢具商品買氣崛起成為網購新趨勢。

其中，熱銷冠軍的「4D 太空回彈加厚記憶床墊」近 3 周較上月同期成長 1.4 倍，「7 星級飯店抗菌防蟎枕頭」最高曾單周銷售超過 2000 顆，排名第 2，熱銷榜第 3 名的「防螨布套竹炭記憶床墊」，近 3 周銷量成長 1.3 倍。

而熱銷第 4 名是「歌林 2L 不銹鋼快煮壺」近一周平均銷量較上月成長 2.1 倍；站內經典熱銷品「魔力家五段式快煮美食鍋」是熱銷榜第 5 名。