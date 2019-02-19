美農業部副部長：美中貿易談判節奏正在「加快」

美國農業部副部長 Steve Censky 表示，隨著 3 月 1 日的美中貿易休戰最後期限日益臨近，兩國貿易談判的節奏已經加快。

美國農業部的團隊上周參與了在北京的貿易談判。Censky 周一在行業會議上告訴記者稱，談判富有成效。

迄今為止，上周在北京舉行的美中貿易談判幾無顯著進展，仍有大量工作需要完成，才能為中美兩國首腦希望在尚未敲定的峰會上達成協議鋪平道路。不過，美國總統川普表示只要接近達成「真正的協議」，那麼將推遲提高對華關稅的最後期限。

「隨著我們接近 3 月 1 日，談判的節奏正在加快，」Censky 表示。關於上周農業部分的貿易談判，他說，「我們得以取得一些進展並縮小差距，但還有很長的路要走。」

中美貿易暫時休戰後，中國近幾個月來已經購買了美國大豆。中國對美國農產品的關稅措施已經打擊需求，影響了美國農業。對於中國是否會在貿易休戰期間增加購買美國農產品，Censky 不予置評。

他說，「就農業而言，我們在這些談判中的目標不僅是獲得一些非常強有力的購買承諾，還要真正實現長期必要的基本結構改革。」

美國希望「中國承諾他們將落實在世界貿易組織框架下承諾的小麥、玉米和大米的關稅配額」，還希望看到中國「將有一個正常運作的生物技術批准程序 -- 他們將在動物藥物，獸藥和激素方面遵守國際標準，」Censky 說。

「我認為我們本周不會解決所有問題，但如果我們可以縮小差距並取得進展，我們可以向總統報告正在取得進展，我們正在接近，我認為那將是積極的。」他說。