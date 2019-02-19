墨西哥推金融科技 助人民邁向無現金支付

據外電報導，墨西哥新左翼政府擬透過金融科技來幫助人民擺脫貧困。由於目前該國有一半以上的人口沒有銀行帳戶，總統羅培茲歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 在近日宣布了一項舉措，旨在促使金融服務能更加深入民間，並有助經濟發展。

據估計，如今有 4200 萬墨西哥人沒有銀行帳戶。幾十年來，銀行維持高昂的手續費用造成低收入墨西哥人難以開設帳戶，阻礙了墨西哥的成長。政府當局計畫由墨西哥中央銀行來建立並運營新的數位支付系統，該系統將允許墨西哥人通過他們的智慧手機免費來發送或接收付款。該平台的前測預計將於 3 月份實行，推出名稱為「CoDi」。

墨西哥財政部副部長 Arturo Herrera 表示：「未來，將不再需要一家傳統銀行，手機將成為銀行。」

在中國、印度和肯亞等其他新興市場，手機支付的推動已經證明為傳統銀行業帶來沖擊。許多新創或民營公司在當地提供用戶友好且價格合理的支付相關應用程式。

墨西哥的國家體系是否能推行靈活且易於使用的手機支付及相關金融科技還有待觀察。其中的障礙包含墨西哥不穩定的電信網路。雖然近年來手機和互聯網覆蓋範圍有所改善，但許多偏遠地區仍然缺少相關基礎設施。

「墨西哥有許多成功的關鍵因素，但它並非能即插即用。」全球風險投資公司 Quona Capital 的合夥人 Monica Brand Engel 表示。該公司投資並專注於新興市場無銀行帳戶的金融科技。

支付新創公司 Clip 的執行長 Adolfo Babatz 認為，墨西哥政府應該尋求金融科技企業為金融體系帶來真正的創新，而不是那些從高門檻中和既有利益的銀行。該公司曾推出一款適用於智慧手機的低成本行動信用卡讀卡器。