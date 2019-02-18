貿易談判前景樂觀、OPEC減產 油價觸及2018年11月以來新高

市場對美中貿易談判前景，抱持樂觀態度，加上石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國實施減產，今 (18) 日國際油價走揚，觸及 2018 年 11 月以來新高。

台北時間週一下午 4 點 37 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.66%，至每桶 66.69 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.04 %，至每桶 56.56 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

稍早，布蘭特原油一度來到每桶 66.78 美元，西德州中級原油漲至每桶 56.13 美元，皆創 2018 年 11 月以來新高。

美中兩國本週於華府，展開新一輪貿易磋商，據傳中國國務院副總理劉鶴，明 (19) 日將率團赴美。

上週五，美國總統川普宣稱，美中貿易談判相當順利，他或許會延長貿易戰休兵期，並預期未來將與中國國家主席習近平會面。

貿易談判前景樂觀，緩解了全球經濟成長趨緩，影響原油需求的擔憂情緒。

另一方面，OPEC 及其盟國於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進。

今年 1 月，OPEC 平均每日減產量達 79 萬 7000 桶。

就總產量來看，1 月 OPEC 平均日產量為 3080 萬桶，低於去年 12 月的 3160 萬桶。

沙烏地阿拉伯 1 月平均日產量為 1020 萬桶，較去年 12 月減少約 35 萬桶。

此外，美國對伊朗及委內瑞拉的經濟制裁，也使油價獲得支撐。