〈分析〉快報！粵港澳大灣區發展綱要公布在即 概念股搶先看

從 2017 年被寫入中國政府工作報告之後，定位為中國國家級戰略的粵港澳大灣區即將公布規劃綱要。中國政府引頸期盼這個全球性的新灣區，將可成為該地區經濟發史的一個新里程碑。

粵港澳大灣區涵蓋「2+9」個地區，包含香港、澳門兩個特別行政區，以及珠三角 9 座城市 (深圳、東莞、惠州、廣州、佛山、肇慶、珠海、中山、江門)。其中，將以香港、澳門、廣州、深圳作為核心，成為帶動該地區經濟發展的引擎。

此外，從各項指標比較來看，粵港澳大灣區不但具有成為世界級灣區的規模條件，且能與全球前三大灣區，紐約灣區、舊金山灣區，及東京灣區列為同等級。

與全球前三大灣區比較:

粵港澳大灣區經濟發展情況

圖: wind。

「大灣區」經濟成長優於中國整體經濟成長速度。

粵港澳大灣區涵蓋產業面廣

紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區這三大世界級灣區的一個共通性是，區域內存在上百個互補性強的產業聚落，各聚落內的企業在相互發展的同時也形成強大的綜合競爭優勢。

而粵港澳大灣區內則聚集 300 多個產業，產業結構以先進製造業和現代化服務業為主。其中，港澳兩地區以現代服務業比重最高，特別香港作為世界第三大金融中心和全球物流中心，具備有較佳的金服務、專業服務的優勢。

至於珠江三角地區 9 個城市則是以製造業見長，是世界工廠的重心，且正邁向智慧製造升級。其中深圳與廣州兩大城，深圳以高科技產業為主，金融業為輔；廣州則是作為國際產業服務中心和全球性物流樞紐中心，具備交通便利的優勢。

圖: 中信建投。「大灣區」內各城市 GDP 組成節構，顯示各城市互補性高。

圖: 粵港澳大灣區研究院，鉅亨網編彙。

粵港澳大灣區優勢

粵港澳大灣區內含「廣佛肇」、「深莞惠」，及「珠中江」三大經濟圈，加上港、澳兩大對外窗口，形成極佳的灣區發展條件。而大灣區經濟腹地廣，泛珠三角區域擁有中國 1/5 的國土面積、1/3 的人口數及中國 GDP 產值，再加上臨近全球太平洋、印度洋，及東南亞間的黃金航道，替「大灣區」成為一帶一路的交通樞紐創造出優勢條件。

未來「大灣區」建設重點

與全球前三大灣區相比，粵港澳大灣區在基礎建設方面仍存有多項不足之處。以陸運方面來看，目前連結「大灣區」東西兩岸的交通大動脈只有 1997 年興建的虎門大橋，及去年通車的港珠澳大橋，但以這兩條交通主幹仍無法滿足該地區經濟成長所需。

因此，除了上述兩條主要交通幹道外，廣深港高鐵、深中通道、虎門二橋、贛深高鐵、鐵汕高鐵均已在興建中。只有在交通問題解決後，其它基礎建設才能事半功倍。

其次在 5G 系統興建方面，為了加速城市及產業智慧化，5G 基礎建設必然成為該區發展重心。

整體來看，未來「大灣區」內機場、高鐵、高速公路、城市軌道、碼頭、網路電纜、AI、工業互聯網、物聯網、高新科技技術等將成為區域內各城市未來發展的重點項目。

除了上述的核心重點之外，貨物運輸、金融服務、訊息服務、商務服務、環保、休閒、養老、教育、文化娛樂也都是隨著人口移入，或是人口素質提升伴隨而來的需求，值得留意。

粵港澳概念股

中國地區

圖: 鉅亨網整理。

香港地區