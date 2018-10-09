調查：貿易戰凸顯大灣區重要性 未來3年經濟增速高過中國其他地區

會計事務所畢馬威、匯豐及香港總商聯合調查顯示，粵港澳大灣區在未來 3 年的經濟增速將高於中國其他地區，中美貿易戰更加凸顯出大灣區的重要性，尤其是在創新科技方面。

在 714 名大陸、香港及澳門的企業高層受訪者中，有 77% 預計粵港澳大灣區的經濟成長將超越中國其他地區，更有 7 成受訪者認為大灣區有助其未來 3 年業務的擴張計劃。並認為最能受惠的行業依次為創新科技、貿易與物流及金融服務。創新科技比上一次調查躍升 2 位至第一位。

逾 8 成的創新科技行業受訪者認為，受惠於大灣區未來 3 年的發展，企業將實現成長，其中 23% 受訪者預計成長率將超過 10%。理由是人員和資金自由流動是大灣區在創新科技成功發展的關鍵，而稅務優惠是促進大灣區內人員自由流動的最重要因素。

調查同時顯示，無論企業規模大小，所有創新科技企業都將獲得發展機遇。借助深圳先進的高科技製造業與香港成熟的金融市場，大灣區倡議將可能令該區成為全球科技及創新中心。

畢馬威中國香港區管理合夥人劉麥嘉軒表示，在中美貿易戰持續升溫的情況下，大灣區的重要性和潛力會更加凸顯，成為中國經濟增長的引擎之一。

目前大灣區的整體規劃方案尚未出台，畢馬威香港區管理合夥人劉麥嘉軒認為，大灣區已推出一些個別措施，比起整體規劃方案這個大框架，個別措施的出台更加重要。

劉麥嘉軒不認為貿易戰會影響大灣區區內的發展。她分析，中美兩國的貿易糾紛自歐巴馬時代已初見端倪，從跨太平洋夥伴全面進步協定 (TPP) 到如今的徵稅，即使等到美國中期選舉結束後，貿易戰還會繼續維持。

香港總商會政策及商務發展副總裁陳利華補充，中美貿易衝突下，美國限制部分技術輸出，令大灣區內的科技發展更為重要，相信未來政府會繼續加大投放該區的資源。

匯豐香港工商金融主管趙民忠進一步指出，貿易戰會對經濟發展產生負面影響，但大灣區內只要合理安排，必能抓住機遇。區內對金融服務亦有多元需求，銀行、保險、資產管理等金融業都能在區內得到不錯的發展。

大灣區涵蓋 2 個特區以及深圳、廣州等 9 個廣東省城市，這 11 個城市截至 2017 年底的 GDP 合共超過 1.5 兆美元，預料 10 年內可倍增，媲美日本東京灣和美國舊金山灣區。