中國1月汽車產銷衰退再擴大 乘用車銷量下滑17.7%

根據中國汽車工業協會統計，2019 年 1 月份，汽車產量 236.52 萬輛，月減 4.71%，年減 12.1%；銷量 236.73 萬輛，月減 11.1%，年減 15.8%；其中乘用車產量 199.51 萬輛，月減 2.9%，年減 14.4%；銷量 202.11 萬輛，月減 9.5%，年減 17.7%。

圖：東方財富網，汽車類股指數周線

商用車產量 37.01 萬輛，月減 13.4%，年增 3.2%；銷量 34.62 萬輛，月減 19.2%，年減 2.2%。

1 月份，新能源汽車產量 9.07 萬輛，年增 1.1 倍，銷量 9.57 萬輛，年增 1.4 倍。

其中，純電動汽車產量 6.70 萬輛，年增 1.4 倍，銷量 7.49 萬輛，年增 1.8 倍；插電式混合動力汽車產量 2.37 萬輛，年增 60%，銷量 2.08 萬輛，年增 54.6%。

以各車廠比較來看，1 月份，中國汽車銷售量前十大的企業依序是：上汽、東風、一汽、廣汽、吉利、北汽、長安、長城、華晨和奇瑞。與前一個月相比，吉利、廣汽和華晨銷售量成長較高，一汽則小幅增長，其他企業均呈下降。

與去年同期相比，吉利、長城、華晨和奇瑞銷量呈現小幅度成長，廣汽略降，其他五家降幅則較明顯。1 月份，前十大企業共銷售 212.89 萬輛，占汽車總銷售量的 89.9%。

去年中國汽車消費市場出現數十年來未曾出現過的衰退數據，且從中國汽車協會公布的數據來看，去年下半年開始，中國乘用車的產銷量較去年同期出現連續性衰退，且幅度不斷擴大，汽車整體銷量也出現連續多個月負成長。