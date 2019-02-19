〈灣區經濟出爐〉陸股開高 粵港澳大灣區題材熱炒 近30檔個股漲停

陸股滬深兩市延續昨天強勁走勢，今 (19 日) 開盤小幅走高，上證指數上漲 0.19%，深成指數上揚 0.40%。粵港澳大灣區成為盤面上最新亮點，概念股普遍上漲。

中國國務院昨印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，在空間佈局上，大灣區將以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市作為區域發展的核心引擎，除了重點培植產業外，城市間的基礎建設也是關注重點。

粵港澳大灣區概念股開盤全線走高，深天地 A(000023-CN) 連續 3 支漲停，穗恒運 A (000531-CN) 、高樂股份 (002348-CN)、智慧松德 (300173-CN)、珠江實業 (600684-CN) 等，近 30 檔廣東板塊個股也衝上漲停。

華泰證券認為，在粵港澳大灣區題材上，建議關注 3 條投資主線：

1）基建：

基建投資一方面來源於廣東和香港與澳門的聯通，包括港珠澳大橋、廣深港高鐵的建設落地，以及其他基礎設施等；另一方面來源於廣東省內的基礎設施建設；

2）港口物流：

灣區的建設有望促進貿易出口，根據國家統計局數據，2017 年，廣東省全年實現貨物貿易進出口總值 6.82 萬億元人民幣，佔全國比重為 24.5%。如果再算上香港貿易中心每年 8 萬億左右的進出口（含轉口）貿易額，大灣區有望成為我國最大的進出口貿易基地；

3）金融：

粵港澳大灣區將發揮香港國際金融中心優勢，以廣州、深圳、澳門、珠海為依托，打造引領泛珠、輻射東南亞、服務「一帶一路」的粵港澳大灣區金融核心圈。