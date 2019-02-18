中國OLED、5G相關類股春節後首周表現最亮眼 法人研究轉風向

在春節假期過後的第一周，中國 A 股科技類股呈現大漲，帶動創業版指數周線勁揚 6.8%，其中以 OLED、5G 等相關類股表現最為突出。此外，從法人機構發表的研究報告來看，雖然整體的研究數量熱度還未明顯回溫，但研究方向已從春節的消費類股轉向科技股。

根據中國東方財富 Choice 數據顯示，滬深兩地市場共有 14 家公司公布上周（2 月 11 日至 2 月 15 日）的法人研究報告記錄。其中，科技類公司占主流，且大多與 OLED 和 5G 等產業有關。

圖: 東方財富網，OLED 產業周線。

OLED

中國申萬宏源研究報告表示，面板價格在經歷 6 個季度的跌勢中，短期來看仍不樂觀，面板產業仍有清庫存的壓力，若從產業供需面來看面板價格反轉仍需等待 1-2 個季度左右。

而在大尺吋面板上，申萬宏源表示，供給面會出現改善，主要在於三星關閉 L8-1 和選擇性關產 L8-2 的液晶 8.5 代線（轉產 OLED），對於大尺吋的面板供給將會出現 4%-8% 的下滑，因此大尺吋面板價格有機會在今年下半年出現反彈。但能持續多久，以供給端來看，需觀察京東方等集團大尺吋面板出貨量而定。

至於面板大廠 TCL 集團也公布其在 OLED 產業的布局和進展。目前第 6 代 LTPS-AMOLED 軟性生產線—T4 預計於 2019 年實現量產；子公司華星光電在武漢已建有 4.5 代軟性 AMOLED 實驗生產線，T4 快速量產做好前期技術準備。第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型顯示器件生產線—T6 項目已於 2018 年 11 月份投產。

同時，TCL 集團強調，旗下廣東聚華已成功研製 31 英吋的 OLED 顯示技術，及 5 英吋 QLED 顯示產品，並完成 5 英吋超高辨識率 AMOLED 樣品機開發，解析度高達 400ppi，是目前採用印刷技術中最高解析度的顯示模組。

圖: 東方財富網，5G 概念產業周線。

5G

多家券商曾在 2019 年的投資展望中，將 5G 題材作為今年 A 股的一大投資主題，部分相關個股自去年第四季以來已出現亮眼的股價表現。在春節假期後第一周，也出現多份與 5G 相關研究報告。如：

圖: 東方財富網，國脈科技周線。

光大證券指出，國脈科技（002093）主要從事的網路規劃設計業務處於中國通訊網路產業鏈的前端，因此在 5G 系統的布建中，網路規劃設計必定走在前頭。

而 5G 網路建設總體投資規模較 4G 更大，網路規劃設計的業務量必將隨之增長。國脈科技目前已開始參與電信營運商的 5G 網路試點規劃設計，因此 5G 在 5G 布建初期，對於該公司的營運將會有正面的助力。

圖: 東方財富網，華數傳媒周線。

同時，華數傳媒（000156）也在法人報告中表示，5G 的寬頻和低延時等特性將在 VR、AR、自動駕駛，及物聯網等應用層面積極發展，當然從中也會產生一些新的商業模式。作為廣電產業的一員，華數傳媒將會關注 5G 的發展，以及找尋其中蘊藏的商業機會。

OLED 因為在智慧手機的滲透率提升，以及折疊手機等因素而成為熱門話題主流，而 5G 則是在劃時代技術而成為焦點。但兩者仍存在的不低的投資風險，首先，中國 OLED 面板廠目前資本支出過於龐大，若無法打進高階手機市場，產品良率與折舊問題可能為公司帶來不少風險，且折疊手機能不能立即得到消費者青睞也是未知數。

5G 方面，5G 涉及層面廣，加上具話題性許多公司都想辦法沾上邊，以利於公司股價走勢。但需留意 5G 業務可能並不是部份企業主業，或是在 5G 初期對營收貢獻仍低等問題。

