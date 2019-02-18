灌湯水餃疑檢出非洲豬瘟病毒 三全食品開盤大跌6.6%

針對灌湯水餃被曝樣品檢出非洲豬瘟病毒一事，三全食品 (002216-CN) 於 2 月 18 日早間發布上市公司公告，稱公司已第一時間將相關疑似批次產品從各銷售渠道全部封存。河南省政府已經派出聯合調查小組核查，公司也正積極配合。

受相關消息面影響，三全食品開盤大跌 6.6%，不過跌幅迅速縮小，上午 10:00 報價人民幣 7.32 元，跌幅仍達 3%。

近日，一份下發給湖南省湘西州食品藥品監督管理局的「督辦函」在網上流傳，包括三全、鄭榮、科迪、金鑼等在內的 11 個廠家的，40 批次產品樣品均被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。隨後，以出售速凍水餃聞名的三全公司回應稱，該事件已經得到關注，公司將進一步調查，並強調其目前沒有收到相關權威部門的通知。

根據三全公告，2 月 15 日，有媒體報導三全生產的灌湯水餃在湖南湘西、甘肅酒泉兩市抽檢出疑似非洲豬瘟病毒核酸陽性，疑似批次包括 20190113H 的 1000g 灌湯豬肉水餃、20181111H 的 500g 灌湯豬肉香菇水餃、20181129H 的 500g 灌湯豬肉芹菜水餃。

公司獲知信息後第一時間與監管部門溝通，開始行動，承擔起相應責任，並積極配合兩地相關部門做進一步的核查及相應處理工作。對此事給廣大消費者造成的困擾和不便，公司表示誠摯的歉意。公司已第一時間將相關疑似批次產品從各銷售渠道全部封存。

另據陸媒指出，甘肅省農業農村廳證實，包括三全、科迪、鄭榮、康利、金鑼、龍鳳、齊匯惠萬家、康澤、膳隆等十餘家知名食品企業的多個知名品牌，產地涉及山東、安徽、河南、上海等多個省市，囊括肘花、培根、香腸、水餃、牛肉丸、豬肉丸等眾多品類。甘肅省農業廳表示，檢測結果有待進一步排查。