陸股「回春」！Q4盈利首度翻紅 瑞銀：2大原因使淨利年增3成 恢復2022年水準

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-02 19:04

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截至目前，超過 50% 的 MSCI 中國指數上市公司已公佈 2024 年的業績。瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，總體而言，看到營收趨勢明顯回升，四季度收入同比增長 3%，前幾個季度為 -1%。同時，淨利也強勁增長，同比上升 32%，淨利恢復到 2022 年水準，因為公司繼續專注於成本控制，部分也因為前一年的同期基期較低。

王宗豪指出，這在一定程度上符合預期 ，約 60% 已發佈業績的公司，實際上平均比市場盈利預期低 2% 左右，而市場盈利預測在過去一個月應基本持平。第四季盈利和收入趨勢最強勁的產業，包括互聯網、醫療保健（因新藥發佈和低基數）和非銀金融（因股市復甦）。如果目前的盈利復甦趨勢持續，瑞銀認為，這些都將支撐中國股市的持續反彈。

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陸股 2024 財年整體盈利增長 17%，高於 2% 的營收增長，大多數產業的利潤率均上升。汽車、互聯網和保險公司的盈利增長最為強勁，超過 50%，而房地產和可再生能源公司的盈利仍然承壓。對於已發佈業績的非金融公司，2024 年資本支出下降 5%，但資本支出意願似乎有所改善，市場預期 2025 年同比基本持平，互聯網資本支出的大幅增長抵消了其他行業資本支出的小幅下降。股東回報仍是關注重點，公司普遍提高配息率或承諾回購股票，儘管近期回購規模放緩，可能由年初至今的上漲所致。

瑞銀從各行業的管理層指引中，總結出以下要點：

1）春節後互聯網公司的趨勢均走強，包括商業情緒改善、招聘需求和外賣量上升。

2）在互聯網公司的引領下，AI 發展借助雲基礎設施和軟體應用持續加速。

3）消費企業的國內市場展望喜憂參半，比如運動服裝公司的指引低於預期，而啤酒和餐飲公司似乎更樂觀。

4）消費企業的海外市場展望總體上更強勁，比如泡泡瑪特和名創優品承諾在 2025 年開設更多門店，白電公司預計海外份額將繼續攀升。

5）房地產開發商的基調呈正面，1Q25 合同銷售增長改善，高線城市的土地價格上漲。

6）整車廠之間的競爭仍然激烈，關注點集中在電動汽車 / ADAS 技術和市占率擴張。