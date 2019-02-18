中興宣布下週一將發布5G手機 H股、A股隨消息面強漲

中興通訊 (0673-HK)(000063-CN) 手機官方微博宣布，將於下周一 (25 日) 在 MWC2019 世界行動通訊大會上，發布中興首款 5G 旗艦機，相關消息激勵早盤股價上揚。

上午 10:00 左右，中興 H 股升 4.54%，報港幣 18.9 元，股份盤中高見 18.92 元，創 9 個月高位。A 股報人民幣 23.74 元，漲 3.22%，現價 A 股對 H 股呈溢價 45.84%。

MWC2019 預計 2 月 25 日 - 28 日在巴塞羅那舉行，業界認為，5G 將成為 2019 年智慧手機市場熱議的焦點。世界電信產業權威諮詢公司 Ovum 在報告中指出，中興通訊已具備點對點 5G 解決方案。

今年 1 月，中興聯手中國聯通在深圳 5G 規模測試外場打通了基於 5G 智慧手機終端的外場 First call。測試採用中興提供的 5G 整體解決方案，包括無線接入網、核心網、傳輸承載網、智能終端等點對點產品。其中所使用的 5G 智能終端，是全球首款同時支持 sub-6GHz 和 mmWave 5G 主流頻段的中興 5G 智慧手機原型機。

中興同時會展出 5G 室內 CPE，它支持最新 802.11ax 技術，下行峰值速度約 2Gbps，可連接 100 個 Wi-Fi 同時上網，支持萬兆網口，為住宅、辦公室、酒店等室內場所提供 5G 網路服務。

近日富瑞集團發表報告，調高中興獲利預測，主要是由於目前假設聯通及中電信無合併，另將中興 H 股目標價由港幣 18.86 元升至 20.72 元，目前富瑞給予中興今年及明年獲利預測高過市場共識 32% 及 60%