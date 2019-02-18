本週操盤筆記 (0218-0223)

1. 美中貿易協商移師華府：

在上週美國貿易代表團於 2 月 14 日至 15 日訪華之後，美國總統川普 (Donald Trump) 表示已聽取了貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 等人簡報，川普週六 (16 日) 川普在推特上發文表示，美國對中國的貿易談判「收穫豐碩」。

在 2 月 14 日至 15 日美國貿易團訪華的協商中，美中雙方對於川普、習近平在 G20 會議上所達成有關「智慧財產權」、「技術移轉」、「智慧財產權保護」、「農業」、「貿易平衡」等之共上，具體討論落地的實施細節。

而本週內兩國貿易代表團將移師華府繼續進行協商，而目前距離 3 月 1 日的最後協商日期僅剩約 2 週，若美中在 3 月 1 日最後期限仍未達成共識，那麼美國將對中國 2000 億美元關稅清單商品，上調稅率自 10% 至 25%。

2. 聯準會 (Fed) 1 月利率會議紀要：

本週四 (21 日) Fed 將公布 1 月利率會議紀要，此前 Fed 在 1 月利率會議宣布維持利率不變，並且一反 12 月的升息態度，轉而向市場表示「Fed 應該對升息抱持耐心」，市場經濟學家主流意見解讀，Fed 正在傳達美國經濟前景放緩之訊號。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 更在會後記者會上表示，Fed 內部正在評估縮表計劃，Fed 不希望縮表造成市場動盪，本輪 Fed 縮表終結時，資產負債表可能將比預期來得更高。

展望 2019 年，市場經濟學家認為，隨著 Fed 基準利率越來越向中性利率 (Neutral Rate) 靠攏，Fed 剩餘的升息空間已然不大，目前 Fed 估計將暫緩升息一段時間，靜觀經濟數據如何回應貨幣政策。

3. 歐洲央行 (ECB) 1 月利率會議紀要：

本週四 (21 日) ECB 亦將公布 1 月利率會議紀要，此前 ECB 在 1 利率會議宣布維持三大利率不變，並取重申至 2019 年夏天之前，ECB 仍將不會進行升息，同時即使 ECB 升息，ECB 仍會繼續維持本金再投資一段時間。

但根據近期多位 ECB 官員發表談話表示，目前歐元區經濟正面臨下行風險，且通膨至少在中期內持續低於 2% 通膨目標，故現在談論 ECB 升息仍是為時尚早，市場對此解讀，ECB 很可能已經推遲升息至 2019 年底。

據《彭博社》近期一份訪調顯示，主流市場經濟學家意見認為，鑑於近期歐元區 GDP 成長率遭到下調、通膨 CPI 增速亦表現疲軟，目前歐元區的經濟環境留給 ECB 的升息空間，已經越來越窄。

4. 中國 70 大城房價月度報告：

中國 70 大城房價指數月度報告將於本週五 (22 日) 發布，市場高度關注，在當前北京政府提倡「一城一策」的基調下，小幅放鬆此前嚴控房市之政策，北、上、廣、深各地房價將如何回應。

上海市住建委於上週三 (13 日) 曾召開 2019 年住房和城鄉建設管理工作會議，上海政府今年會持續堅持房地產市場調控目標不動搖，全力「穩市場、穩房價、穩預期」。

此外，上海今年重大工程招標的力道及強度均不會低於 2018 年，上海投資內容將聚焦科技創新、生態環境、民生保障、基礎設施、鄉村振興等領域，金額估將超過人民幣 1360 億元，目前初步安排的規劃達 138 項，其中新開工 22 項、建成 12 項，另安排預備項目 29 項。

市場分析，以中國政府針對房市一城一策的制度來看，上海政府釋放的訊息似乎是維持去年調控的力道，並沒有大幅放鬆的跡象，而今年以來中國主要的一、二線城市房屋庫存已有所下滑，但尚未形成趨勢。