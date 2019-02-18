憂美制裁風險 俄銀行凍結委內瑞拉PDVSA帳戶

據消息人士指出，俄羅斯銀行 Gazprombank 已決定凍結委內瑞拉國營石油公司 PDVSA 的帳戶，並停止與該公司交易，以降低風險避免成為美國制裁的對象。

Gazprombank 是俄羅斯資產規模第三大的銀行，其股東包括俄羅斯國家天然氣公司。

自美國實施制裁以來，許多國外企業便減少與 PDVSA 的交涉以避免風險，然而與俄羅斯當局密切相關的銀行也採取相同的措施引人關注，因為該國一直是委內瑞拉總統馬杜洛最堅定的支持者之一。

「PDVSA 的帳目目前已被凍結，如同所知的一樣，無法進行任何交易。」消息人士表示。

美國在 1 月 28 日曾宣布針對委內瑞拉實行石油制裁，旨在控管 PDVSA 的資金，以阻止馬杜羅獲得石油收入。此前，委內瑞拉反對派領導人瓜伊多宣布自己是該國的臨時總統，致力推翻目前執政總統馬杜洛，並且得到了西方廣泛的支持。

據本月份的報導中指出，PDVSA 曾告知旗下合資石油企業的客戶將石油銷售的收益存放於 Gazprombank 的銀行帳戶當中，以避免美國對 PDVSA 實施的新一輪制裁。

PDVSA 在俄羅斯銀行 Gazprombank 開設帳戶已有數年時間。早在 2013 年，PDVSA 便與 Gazprombank 簽署協議，為合資企業薩莫拉石油公司 (Petrozamora) 提供 10 億美元融資。不過據消息人士指出，薩莫拉石油公司的帳戶也被凍結了。

俄羅斯官員曾明確表態支持馬杜羅，並譴責反對派行動是美國篡奪委內瑞拉權力的伎倆。然而，俄羅斯銀行 Gazprombank 卻發現自己陷入了困境，儘管背書克里姆林宮支持馬杜羅的決定，卻也擔心這樣做可能會使自己暴露於美國的下崙制裁當中，並將損害他們的業務，因此決定凍結 PDVSA 帳戶。

Gazprombank 對此沒有表示任何回應。