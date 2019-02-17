稱中國正以關稅形式付錢給美國 川普：貿易談判很有成效

甫落幕的美中高階貿易談判，似乎令美國總統川普感到滿意；上週五，川普對媒體表示，本次磋商非常順利，稍早，他又在推特發文，稱談判結果「非常有成效」，中國正以關稅形式，向美國支付了數十億美元。

白宮方面指出，川普週六於佛羅里達州的海湖莊園 (Mar-a-Lago)，聽取美中貿易談判最新進度簡報；出席者包括美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、商務部長羅斯 (Wilbur Ross)、白宮代理幕僚長穆瓦尼 (Mick Mulvaney)，以及貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro)。

財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、白宮發言人桑德斯 (Sarah Sanders)與經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 等人，則藉由電話會議方式，參與簡報。

川普稍早於推特發文，稱「甫自中國返回的貿易談判代表們，正在海湖莊園向我進行詳細報告，本次磋商非常有成效。」

川普並說，「在此同時，中國正以關稅形式，向美國支付了數十億美元！」

川普宣稱，中國正以關稅形式，向美國付錢。(圖：翻攝自川普推特)

本週，美中兩國將於華府，展開新一輪貿易談判。

上週五，中國國家主席習近平指出，「雙方團隊取得了重要階段性進展，下週，雙方還將在華盛頓見面，希望你們再接再厲，推動達成互利雙贏的協定。」

當時，白宮亦透過聲明表示，美方「期待進一步談判，希望看到更多進展。」