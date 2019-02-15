【華冠投顧】半年線持續有壓 下週有機會先蹲後跳

2019.02.15 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方防守看 9988、9918。

#盤勢分析

台股今天第三天收黑 K 持續受半年線反壓，盤整進入第三天，量能並沒有快速萎縮，稍微不利突破半年線發展，而今天電子指數收破半年線及 02/12 低點有轉弱疑慮，下週大盤要一舉突破半年線困難度上升，加上美股一直沒有明顯修正，短線獲利了結賣壓力上升，最佳解下週還是要先蹲後跳且不收破 9911 對走勢較為健康，國際消息面則留意中美貿易戰北京協商結果，原則是預估不會有太大進展。

#類股方面，漲價族群除了矽晶圓的 3016 嘉晶、6488 環球晶維持高檔整理外，被動元件及 MOSFET 大多出現修正，這都有提醒過不要追高，而今天明顯輪動到 PCB 相關的 6269 台郡、6153 嘉聯益接連漲停，以及部份的生技股，而摺疊手機概念的 8215 明基材則是持續強勢創高，5G 相關概念股不少修正到月線以下，持續關注型態發展並留意介入機會，最近 PCB 有輪漲現象，不仿可以多留意 5G 題材的 PCB 相關標的，例如 6274 台燿及 5349 先豐。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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