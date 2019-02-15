【華冠投顧】國巨，下方支撐區漸逼近。

週四，美國參議院通過了邊境安全法案，法案內容，為南部邊境新建牆提供 13.75 億美元，這遠遠的低於總統川普要求的 57 億美元。川普為了避免聯邦政府再次停擺，將支持此法案；但可能將宣佈國家進入緊急狀態，以獲得他所要求的邊境牆資金。

另外，周四數據，美國 12 月零售銷售月率，值為 - 1.2%，比預期值 0.1% 還低，創九年來最大的跌幅。美國的 GDP，消費的占比最重，這是否是美國經濟將降溫的徵兆？且持續觀察。

03 道瓊，目前仍位居高位區徘徊；後市續觀測下方初步支撐關卡 24920-24811 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。

而加權指數短期多頭趨勢仍未變，但目前已來到上方初步反壓區，具形成頭部之疑慮；因此，投資人在操作上仍須謹慎以對。選股可著眼於技術面處低位區之標的，相對風險低，贏率高。

03 加權，後市觀測下方 9970-9950 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：看長多！

在向上挺進二天之後，如預期的停歇了腳步。預期震盪之後，隨後，仍將再次上攻。多市架構未改，依據長線角度，上方仍具空間。

估未來幾年 MLCC 產業仍可維持穩健的供需，出貨量年成長率，平均可維持 1 至 2 成的成長水準。預期未來二年的平均售價，將比 2017 年的價格提升 30 至 50%。該股 2018 年每股盈餘，可望達到 85 元，等於賺了 8.5 個股本，創下歷史新高。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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