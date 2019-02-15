【華冠投顧】台股漲多休息一下，喝了再上!生技股大漲撐人氣!

國際股市漲多回跌，台股紅翻黑，平盤下震盪，權值股續休兵，生技股大漲撐人氣，終場加權指數下跌 24 點，收在 10064 點，跌幅 0.24%，成交量 1127 億元，周線漲 132 點。

盤面焦點: 權值股繼續休兵，台積電 (2330) 收平盤 227 元，大立光 (3008) 跌 60 元收 3930 元，鴻海 (2317) 續跌 1.54% 來到 70.3 元。強勢族群生技股今見到買盤積極進場，和康生 (1783)，慧智(6615)，益得(6461)，達爾膚(6523) 和保瑞 (6472) 漲停，基亞 (3176)、懷特(4108)、科妍(1786) 和雙美 (4728) 等漲逾 5%。強勢個股方面: 台郡 (6269) 歐系外資看好 5G 天線產品和新材料的布局，調高評等至買進，激勵股價攻漲停 88.2 元作收，同業一起慶賀，嘉聯益 (6153) 跟進漲停。

台股金豬年在外資相挺下，第一周漲 132 點，各族群都有輪漲，表現不錯，好彩頭! 指數漲到半年線及頸線套牢區附近，量縮震盪屬正常，且隨全球股市因漲多震盪洗盤，修正過熱指標，我們認為是件好事情… 無須擔心。下周洗完盤後，將會是另一次逢低上車好機會，好好把握!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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