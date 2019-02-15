小摩：反彈期間很多人未及時上車 美股還能再漲3個月

摩根大通 (JPMorgan)(小摩) 策略師 Marko Kolanovic 認為，由於多數持懷疑論的投資人，並未及時趕上去年底以來的股市反彈，美股的上漲還能延續一段期間，有機會持續到 5 月份。

Kolanovic 在去年第 4 季，是「下跌買進」的倡議者，在報告中敦促摩根大通的客戶謹慎行事，即使波動性上升且股市暴跌，也要繼續購買股票。不過直到聖誕節前，股市愈跌愈慘，他後來在 1 月 3 日的報告中承認誤判了 12 月的走勢，但也強調對波動性和尾部風險上升的看法是對的。

不過，如今市場已經由聖誕節前夕的低點反彈超過 17%，符合 Kolanovic 先前的看法。現在他不但如第 4 季一樣看多，而且他相信，避險基金、散戶及程式交易者的持股，相對歷史平均仍然偏低，接下來只能「被迫」追逐回報，增加持股，將使股市有機會持續推升。

Kolanovic 指出，重要的基於系統性與基本面的投資人，在拋售後未再持有風險資產，錯過了大部分漲勢。這包括了對波動性敏感的基金經理、趨勢追隨者，以及很多避險基金和散戶。

Kolanovic 相信，如果波動性仍然受到抑制，那麼再投入風險資產的情況將持續。

他表示，除了各種尾部風險，市場所認為最大的風險仍在美中談判破裂。但在政府關門與第 4 季股市大跌之下，總統支援率下降，可能導致近期市場穩定，並且提高貿易談判取得積極成果的機率。

美股流入情況偏低 (圖表取自 Zero Hedge)

Kolanovic 指出，一旦持懷疑論的投資人放棄防禦態度，接下來會是持續多個月的調整，投資人應該繼續留在場內。

Kolanovic 估計，基金的股票曝險約在歷史範圍的 10-20% 之間，因此需要很長的時間，直到曝險到達 70-80%，此時另一次市場癲癇發作的風險增加。這段適合做多的期間，他估計可能會從現在持續到 5 月份左右。