蘋果收購新創公司DataTiger 以增強數位行銷能力

據報導，蘋果 (AAPL-US) 在近日收購了數位行銷新創業公司 DataTiger，旨在改善蘋果的數位行銷，以更貼近用戶真正的需求。

報導中表示，在 12 月一份監管文件中顯示，蘋果現在擁有 DataTiger 的法定名稱 Operatedata 的使用權。不過蘋果目前尚未針對此次收購進行確認。

DataTiger 表示，公司創建並提供一套工具，有助於客戶建構行銷軟體並「使數據發揮作用」，從而提高顧客保留率和獲利能力。DataTiger 可用作線上工具，在幾分鐘內導入數據並設置用戶流，所有數據都將儲存在雲端當中，可以跨渠道實時為客戶優化行銷流程。此外，客戶也能通過該公司的 API 構建自己的行銷解決方案。DataTiger 表示，此套工具有助於「更準確地向消費者發送廣告題材及通知」。

DataTiger 執行長 Philipp Mohr 表示，公司專注於「高度可擴展」的行銷解決方案，以因應「個性化的用戶需求、AI 行銷、大數據、實時數據、數據隱私的時代」。

DataTiger 規模相對較小，員工人數在 2 到 10 人之間，於 2017 年成立，總部設在倫敦。目前尚不清楚蘋果對該公司的收購金額。

目前，蘋果的數位行銷效率較低，僅限於在宣傳區域內發布電子郵件，以及近期通過自家 iOS 平台發送通知。去年 12 月，蘋果通過 Apple Store 推送廣告，鼓勵用戶升級至 iPhone XR 和 XS。此外，蘋果也在自家平台上向客戶宣布 Amazon Echo 設備將支援 Apple Music。

通過 DataTiger 的收購，蘋果有望通過更多種方式應用 DataTiger 的廣告定位技術。蘋果將增強電子郵件行銷，同時藉此來廣告自家近期以來重視的服務部門業務。