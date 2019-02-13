為什麼美國貿易逆差擴大 對美股其實是好事？

如果單單從股市角度著眼，貿易逆差可能不是什麼壞事，甚至對推升股市其實有幫助。

數據顯示，過去 50 年，美國股市在貿易逆差擴大時表現相對較好，反之亦然。因此，即使美國在與中國的貿易戰中取得勝利，投資人可能也不用太高興。

表面上看，這似乎違反直覺，但對於依賴貿易來推動經濟成長的美國來說，貿易赤字實際上可能是經濟整體良好的跡象。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 指出，至少自 1970 年以來，美股在貿易逆差惡化時表現得最好，因為如果進口增加，說明國內消費是健康的。

他表示，如果出口上升，代表國外需求強勁。因此，在貿易出現逆差時，意味著美國的表現優於國際。

Paulsen 說，由過去數據來看，美國股市表現相對領先貿易逆差大約 1 年。

貿易逆差擴大時，美股表現優於國外 (圖取自 Market Watch)

川普雖然極為看重股市，但對貿易逆差的解讀方式顯然不同，他多次表示，貿易逆差表現外國和美國進行了不公平的交易。

美國 11 月貿易逆差為 493 億美元，而 10 月為 557 億美元，但 2018 年的整體赤字，仍可能是 10 年以來最大，而美股正處於高點。

美股週二 (12 日) 上漲，主要來自美中談判的利多及政府可能避免再次關門的消息，川普表示，如果談判接近達成協議，他考慮可以延後截止期限一段期間。

Paulsen 認為，如果川普贏貿易戰，將導致貿易逆差有所改善，那麼投資人的行動，應該是增加國際股市的布局。他建議投資人關注歐洲及新興市場 (不含中國) 的新投資機會。

對於貿易爭端本身，Paulsen 希望川普獲勝，但他認為，這不會是一些人所想，帶來驚天動地的變化。雙方預計各自宣布勝利，但沒有什麼變化，繼續如往常前進。