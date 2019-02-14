手機保險開辦首年 投保近百萬件 保費收入6.1億元

從去 (2018) 年元旦起金管會規定，電信業「手機保固」方案全面改為「手機保險(行動裝置保險)」。根據金管會統計，第一年的手機保險保費收入達 6.1 億元，件數達 97 萬件，累計保險理賠給付達 1.2 億元。

過去消費者向電信經銷商購買手機時，各電信商多提供加費手機保固方案，例如：只要每月加費 98 或 199 元或 289 元不等，就能享有「手機兩年保固」、意外損壞「不限次數免費維修」等服務。

但是根據保險局規定，自去年元旦起，過去電信業提供的「手機保固」，全部轉型為「行動裝置保險」；電信業銷售人員要先考取產險業務員登錄證照，民眾在電信通路買完手機「想保固」，要在購買手機當下決定投保與否，一旦離開櫃檯、走出門口，將無法為該支手機投保。

目前市面上有承做手機保險的業者有 5 家，分別是富邦產險、新安東京海上產險、新光產險、安達與和泰產險。其中，台哥大電信與富邦產險合作，遠傳電信與新安東京海上產險合作，中華電信則是與安達產險合作，至於蘋果產品專賣店 Studo A 則與新光產險合作，德誼數位則與和泰產險合作。

金管會表示，手機保險開辦第一年，保費收入達 6.1 億元，件數達 97 萬件，累計保險理賠給付達 1.2 億元。而保費收入前 3 大產險業者分別是：富邦產險、新安東京海上產險及安達產物保險。

