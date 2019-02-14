美元保單去年熱賣5300億元 人民幣保單銷售年增6.21倍為成長王

鉅亨網記者陳蕙綾台北 2019年2月14號20點46分

金管會今 (14) 日公布，2018 年外幣保單賣出 6179 億元，年增 22%，其中，美元保單熱銷近 5300 億元，占比高達 85%，年增 18%，是國人最愛的外幣保單。而人民幣保單賣超過百億元人民幣，年增 6.21 倍，則是成長王。

據金管會統計，去年全體外幣保單新契約保費收入折合新台幣 6179 億元，年增 22%，其中，投資型有 2398 億元，年增 54%。傳統型銷售 3780 億元，年增 8%。

從各種幣別來看，美元保單全年新契約保費收入熱賣 171.9 億美元，以昨天收盤 30.8 兌 1 美元來估算，約新台幣 5294 億元。

其中投資型美元保單有 55.21 億美元，年增 40%。投資型美元保單賣最好的保險公司由國泰人壽、法國巴黎人壽穩坐冠亞軍，而南山人壽最去年最後也擠下安聯人壽排進第三。

而傳統型美元保單有 116.69 億美元，年增 10%。傳統型美元保單賣最好的前三大保險公司是南山人壽、富邦人壽及新光人壽。

人民幣保單部分，新契約保費收入人民幣 102.83 億元，比前年大增 6.21 倍。其中大部分都是投資型，達人民幣 98.94 億元，增加 6.82 倍，賣最好前三大保險公司，分別是台灣人壽、南山人壽與法國巴黎人壽。

人民幣傳統型保單則為人民幣 3.89 億元，成長 142%，賣最好的前三大公司分別是國泰人壽、台灣人壽及新光人壽。

至於澳幣保單，去年新契約保費收入為澳幣 6.2 億元，則年減 40%，包括投資型及傳統型都同步衰退。投資型銷售最多的前三大壽險公司，包括國泰人壽、安聯人壽及法國巴黎人壽；傳統型賣最多的則是新光人壽、富邦人壽及國泰人壽。