〈台郡法說〉看好5G應用高速成長 從材料到製程加碼投資

蘋概股台郡科技 (6269-TW) 今 (14) 日召開法說會，董事長鄭明智指出，台郡的成長，主要來自多元化創新技術，而 5G 智慧多功能天線及新複合材料開發，將是台郡未來營運成長及投資的重心；同時，台郡也為 5G 通訊多面向的應用，擬赴美國成立設計中心。

日前台郡董事會也通過 80 億元資本支出案，此資本支出相當於去年全年 20 億元的 4 倍，主要支應原有生產線的汰舊換新，及高雄新廠的投資。鄭明智認為，5G 時代的到來，預估到 2025 年 5G 天線模組將占台郡營收超過 50%。

全球正進入新世代 5G 通訊的競賽，日、韓、美、中相繼表態積極爭取在 2019 或 2020 年進入商業運轉，鄭明智強調，以 5G 較目前的 4G 高速度傳輸速度，其應用的放大效果並不僅僅在消費者的手機等可攜式裝置上，包括智慧家居、物聯網、甚至車載裝置應用的放大都將遠較手機為快，其中因應高頻無線傳輸的天線，將有舉足輕重的地位。

鄭明智說，5G 通訊的傳輸最重要的關鍵在於模組的天線，台郡在包括去年軟板天線包括在 LCP 及 modified PI 材料產品出貨金額占營收在個位數，但台郡已投入軟板天線材料、技術及產品開發已超過 2 年，也認為未來 5G 天線模組也未必是 LCP 及 modified PI 材料，新一代 5G 智慧多功能天線的材料、及製程技術都是台郡的發展重點，也預估到 2025 年 5G 智慧多功能天線應用產品將占超過台郡一半的營收

軟板廠台郡科技去年 267.7 億元，保持連續 5 年營收成長，自結毛利率 19.1%，年減 2.8 個百分點，稅後純益 26.45 億元，較 2017 年衰退 13.48% 每股純益 8.55 元，而去年第 4 季台郡營收 83.83 億元，毛利率 23.7%，稅後純益 12.56 億元，季增 26.04%，年減 8.7%，單季每股純益 4.03 元。

台郡預估，2019 年台郡全年度營運較去年有個位數百分點的成長。2019 年第 1 季生產產值規劃將較去年同期下滑 10% 到持平之間。