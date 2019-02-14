〈機構報告〉IC Insights：全球IC晶圓廠產能排名中 台灣居冠

據《IC Insights》最新的調查報告顯示，台灣 IC 晶圓廠月產能達到 412.6 萬片約當 8 吋晶圓，全球比重占 21.8%，位居世界第一，台積電 (2330-TW) 一家即占台灣地區總產能 67%。中國地區月產能則成長最多。

全球各地區晶圓廠產能 (圖: IC Insights)

圖中顯示了截至 2018 年 12 月全球地區 IC 晶圓廠每月產能。數據顯示，台灣晶圓廠產能在 2015 年首次躍上第一，2018 年台灣晶圓廠產能佔全球 21.8%，略高於 2017 年的 21.3%，也略高於韓國的 21.3%，月產能 403.3 萬片。其中，台灣的台積電、韓國的三星 (005930-KR) 以及 SK 海力​​士 (000660-KR) 在各地區中占有最大比重，也是全球前三名的大廠。在 2018 年，台積電佔台灣晶圓廠產能的 67%，而三星和 SK 海力士則佔韓國晶圓產能的 94%。

日本位居第三，佔全球晶圓廠產能的 16.8%，月產能 316.8 萬片約當 8 吋晶圓。由於美光 (MU-US) 幾年前收購了爾必達，以及日本公司製造戰略的其他近期重大變化，包括松下 (6752-JP) 將部分晶圓廠分拆成獨立的公司，因此東芝 (6502-JP) 和瑞薩 (6723-JP) 兩家佔日本總晶圓廠產能的 62%。

中國晶圓廠產能佔全球的比重在 2018 年增幅最大，從 2017 年的 10.8% 上升到 2018 年的 12.5%，成長幅度為 1.7 個百分點，位居第五位。2018 年，受惠於中國新創公司及其新晶圓廠的熱潮顯現，以及全球其他公司去年擴大了在中國的製造業務，該國的晶圓廠月產能佔比因此顯著增加。也即將感受位居第四的美國晶圓廠產能。