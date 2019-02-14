蘋果打噴嚏 日月光業績降 艾克爾傳人力調整

都是蘋果害的！因其新款手機銷售不如預期，全球最大封測集團日月光投控 (3711)1 月集團合併營收 330.56 億元，月減 10.5%，至於全球第二大封測廠艾克爾(Amkor) 傳出裁員近百人。日月光投控 1 月集團合併營收 330.56 億元，月減 10.5%，其中封測事業合併營收 186.11 億元，月減 7.8%，雖然 1 月不佳，但日月光認為第一季會是今年低點，今年營收仍將可逐季成長，遂不會裁員，而公司預期，第一季集團合併營收將介於 910-930 億元之間，與去年第四季相較衰退近 2 成。



去年蘋果為了新款手機要上市，第一季底到第二季初間，透過晶片供應商要求艾克爾擴線，但去年 11 月開始訂單急凍，該條產線成為閒置產能，並考量大還境不佳，遂決定裁撤當初設立的裸晶切割封裝 (DPS) 及晶圓凸塊 (bumping) 生產線產線。



業界傳出艾克爾將在本月底裁測約百名人力，但對此，艾克爾官方回應，現階段沒有裁員計畫，只有因為不景氣調整班別，主要是部分生產線員工從做四休二轉成做二休二，但此舉得更換勞動合約，有數十人不簽，得繼續協商所致，至於艾克爾第一季財測，預估合併營收 8.4-9.2 億美元，季減 14.9-22.3%。