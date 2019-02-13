〈台塑四寶業績發表〉看Q1營收季減趨勢不變 台塑、南亞看好3月後市況回溫

台塑四寶今 (13) 日公布 1 月合併營收共 1381.26 億元，月增 2.6%，年減 8.9%，僅台塑營收較上月與去年同期成長。展望第 1 季，由於工作天數減少等因素，四寶均維持營收將較去年第 4 季衰退看法，但台塑與南亞均看好 3 月後市況可望回溫，客戶買氣將好轉，台化則認為得待元宵節後才會較為明朗。

台塑

展望第 1 季，台塑董事長林健男表示，第 1 季台塑有 3 個廠安排歲修、3 個廠工檢，開工率為 90%，較去年第 4 季 92％來得低，使產銷量減少，且出貨天數也減少，加上美中貿易案不確定因素持續影響，使客戶保守觀望，大部分石化產品價格也下跌，仍預期第 1 季營收將較去年第 4 季衰退。

不過，林健男指出，農曆春節過後下游客戶開工，明顯出現庫存回補，目前產品去化沒問題，加上 3 月進入石化產品需求旺季，亞洲有 10 家輕油裂解廠、共 583 萬噸產能將歲修，預期客戶買氣將好轉。

然而，國際局勢變數仍待觀察，包括近期世界銀行、國際貨幣基金等機構均預測全球經濟成長率將下降，顯然全球經濟下行風險加劇，不利原物料需求成長，BDI 指數也從高點下跌 62%，預期石化產品需求將較去年第 4 季減少，而中國為穩定經濟，推出獎勵補貼措施等方案，可望達到刺激消費成果，進而帶動 PVC、PP、AN、ＭＭA 與 AE 等需求。

此外，印度政府目前禁止無許可證廠商進口液鹼，造成原銷往印度市場的日、韓及中東液鹼同業，低價轉銷其他市場，使液鹼價格大幅下跌，不過，林健男認為，進口許可證可望在第 1 季解禁，且巴西氧化鋁廠第 2 季可望恢復全能生產，預期將帶動液鹼需求，價格可能因此觸底反彈。

南亞

從整體經濟來看，南亞董事長吳嘉昭指出，今年最大不確定因素為美中貿易衝突，在全球產業鏈緊密結合下，國際貿易摩擦，各經濟體都會受到波及，壓抑經濟成長動能，且除影響貿易外，也影響股市表現，甚至延伸到非經濟面的政策因素，使國際貨幣基金再度下修今年經濟成長率。

回到南亞表現，吳嘉昭表示，受到農曆春節因素影響，加工業有長至 14 天的長假停工期，除工作天數減少外，美中貿易談判不明朗，市場仍保守觀望，預期 2 月營收將較 1 月衰退，價格則進入落底階段，整體第 1 季預期將較去年第 4 季衰退，但庫存去化已有一段時間，3 月後市況可望回升。

從各產品別來看，吳嘉昭指出，化工產品方面，乙二醇第 1 季面臨較大壓力，雖價格稍回溫，仍不符合成本效益，預期第 2 季在開工率提升下，價格可望有所支撐，持穩向上；電子材料方面，受到手機與電腦等產品銷售停滯影響，仍呈現供過於求狀態，但長期而言，自動駕駛、5G 與人工智慧等新應用，將推升相關需求，加上終端產品趨向精密複雜，印刷電路板堆疊層數也會增加，長線需求看佳。

台化

台化副董事長洪福源指出，1 月營收雖較上月與去年衰退，但比原先預估值增加約 5%，顯示市場出現變化，由原先的觀望態度轉趨正常，但農曆春節前因市場觀望價格，雖有回補庫存，但並沒有搶貨跡象，2 月雖價格稍微成長，但工作天數減少、出貨減少，營收預期將月減 1 成以上。

洪福源表示，春節過後下游需求如何，目前能見度仍不高，預期元宵節前後會較為明朗，從元宵節後的市況，可預期 3 月甚至第 2 季的情況，整體而言，第 1 季雖表現不如去年第 1 季好，但仍優於原先預期，營收表現可望介於 2017 年與去年同期的數字間。

展望後市，洪福源指出，油價是否能緩步上升、美中貿易戰能否和緩、中國經濟衰退情況是否緩解等三項因素，為觀察重點，若三項因素表現都偏正面，今年情況雖無法像去年前 3 季熱絡，但還是「安全」的。

台塑化

台塑化執行副總林克彥表示，去年年底油價大幅下跌，但 OPEC 開始減產後，油價從 12 月谷底到 1 月緩步回升，目前影響原油的空方與多方因素仍交雜，上半年亞洲有 2 家輕油裂解廠開工，將增加需求，但大環境包括美中貿易戰、英國脫歐等因素存在，經濟預期將較去年差，且亞洲、美國煉油廠將進入歲修期，歐洲廠也因利潤不佳開始減產，對原油價格造成壓力，但在整體供應鏈減少下，預期價格仍可緩步上升。

產品與原油價差方面則是沒那麼樂觀，林克彥指出，輕油與汽油對原油價差仍為負值，主要原因為汽油過剩，但在亞洲進入歲修潮、歐洲煉油廠減產、東南亞需求持續強勁、印度開始進口汽油等因素帶動下，2 月後汽油可望擺脫虧損狀態，柴油價差預期將緩步好轉，上半年油品市場將比去年上半年差，但 2 月落底後，可望緩步回升。

烯烴產品方面，林克彥指出，今年亞洲與歐洲歲修廠多，乙烯、丙烯與丁二烯價格有撐。整體而言，上半年煉油與烯烴產品利潤雖不如去年，但還處於健康狀態。從第 1 季來看，營收受到煉油廠 3 月歲修影響，加上平均油價不如去年同期，預期整體營收會下滑。

