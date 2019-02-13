〈台塑四寶業績發表〉四寶1月營收回溫 月增2.6%共達1381億元

台塑四寶今 (13) 日公告 1 月合併營收共 1381.26 億元，月增 2.6%，年減 8.9%，僅台塑營收較上月與去年同期成長，表現為四寶中最強勁，營收小幅年增 1.8%，而台化則是呈現雙雙衰退。

台塑

台塑 1 月合併營收 195.9 億元，月增 7.5%，年增 1.8%。

台塑指出，與上月相較，受惠 1 月原油價格止跌回穩，加上節前備貨，且為包裝材及印度 PVC 需求旺季，客戶回補庫存，使銷售量差增加 19.8 億元；不過，因全球景氣不佳，印度政府禁止無 BIS 許可證廠商進口液鹼，造成原銷往印度市場的日、韓及中東液鹼同業，低價轉銷其他市場，使液鹼價格下跌 13.5％，而 AN 下游客戶也因原物料價格下跌，優先去化庫存，使價格持續向下修正，跌價幅度達 14.4%，使銷售價差減少 6.2 億元。

與去年同期相較，台塑表示，去年 1 月麥寮 HDPE 廠因電力設備異常停車，而林園 HDPE 廠也因中油四輕歲修而減少供應，加上麥寮 AN 與 MMA 廠也歲修，今年 1 月則是產銷正常，使銷售量增加 17.2 億元；受到房市與車市低迷，氧化鋁及鋁金屬需求減少，加上液鹼同業低價由印度轉售其他市場，杜拜原油與乙、丙烯現貨均價也下跌 1 至 3 成不等，使銷售價差減少 13.8 億元。

南亞

南亞 1 月合併營收 249.95 億元，月增 0.7%，年減 14.3%。

南亞指出，與上月相較，1 月電子材料在客戶庫存水位低，需提前備料帶動下，營收增加 10 億元；聚酯產品同樣受惠庫存回補潮，營收增加 2.3 億元；化工產品則是受到訂單延後交運、市場買氣尚未恢復等因素影響，營收減少 10.4 億元，整體銷售量增加 9.7 億元，銷售價差減少 7.9 億元。

與去年同期相較，南亞表示，化工產品營收減少 18.8 億元，主要受到原料價格下跌影響；電子材料去年受惠需求旺盛，今年市場相對觀望，使價格下跌，電子材料產品營收減少 11.5 億元；聚酯產品由於客戶採購意願轉趨保守，營收減少 8.5 億元。

台化

台化 1 月合併營收 317.88 億元，月減 0.4%，年減 6%。

台化指出，與上月相較，雖然營收稍微衰退，但銷售量增加 4.2 億元，低迷情況已有所改善，其中，台化廠受到 PX、SM 產銷調節影響，售量減少 6.1 億元，台灣醋酸增加 3.4 億元，福懋增加 3.2 億元，台化寧波增加 2.1 億元，越南 FIC 增加 0.8 億元。價格方面，行情雖有止跌，但受農曆春節前需求減緩，售價仍較上月低；僅 PS、ABS 因原料行情穩定低價反彈，使銷售價減少 5.4 億元。

與去年同期相較，台化表示，台化寧波廠今年產銷正常，加上 PS、ABS 低價吸引庫存買盤，寧波廠銷售增加 14 億元；台化廠則是配合定檢備庫存調節，銷售量減少 3.9 億元；台化出光增加 3.3 億元；台灣醋酸增加 1.8 億元；越南 FIC 減少 3.1 億元，整體銷售量增加 12.8 億元。價格方面，除 PX、PTA 售價因下游需求增加上漲外，其餘大多下跌，使銷售價差減少 33 億元。

台塑化

台塑化 1 月合併營收 618.42 億元，月增 3.5%，年減 10.9%。

台塑化指出，與上月相較，煉油事業營收增加 3.2％，雖然煉油量增加，但受到輕質油品價差走弱 (汽油、輕油) 及內銷油品價格下跌影響，使油品均價反比上月每桶減少 2 美元；烯烴事業營收增加 4.6%，售量方面有所增加，而乙烯雖每噸下跌 8 美元，但丙烯與丁二烯因市場供給吃緊，每噸分別上漲 11 與 28 美元，帶動營收成長。整體而言，銷售量差增加 35.0 億元，銷售價差減少 14.0 億元。

與去年同期相較，台塑化指出，煉油事業受到原油價格較去年同期為低，影響售價走跌，使整體營收減少 9.7%；烯烴事業產能利用率較去年同期滿載來得低，烯烴產品均價也較去年同期每噸低 182 美元，使營收減少 17.7%。整體而言，銷售量差增加 3.3 億元，銷售價差則是大幅減少 79.1 億元。

