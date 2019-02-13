【豐銀投顧】推動股市向來不是技術面

◆盤勢分析

這一路以來，指數一直往上走，相信很多人傻眼並且不相信。其實多半是平常用慣了技術分析，所以養成了老是用技術分析的習慣來看行情。但偏偏有些盤會漲或會跌，並不是因為技術面的問題，而是背後更大的原因，諸如國際情勢，大國貨幣政策的變化。可是偏偏許多人不死心，還是試圖用技術分析來解盤。例如在元月時，有人用技術分析看美股反彈已經到高點了，還用費氏係數算出在 1/16 及 1/17 附近是波段賣點，結果呢？另外在封關前，也有人用 kd 來看，說在 1/22、1/23 日時 kd 已經從高點形成死亡交叉，結果新春開紅盤後指數一路大漲，真不知又要拿什麼來解釋。

筆者一向強調資金面重於國際面，國際面又重於技術面。因此一直用技術分析來看當然會覺得台股高點已到。問題是全球的資金流動已經產生了變化了。今年以來，國際資金已經大舉的往新興市場流動，台股今年初到封關前，已回補台股 20 億美元 (超過 600 億台幣) 的資金，去年一整年，可是大賣超台股 122 億美元呢！現在，資金回流，台股當然不容易跌。今天台積電上漲到了前波高點，短線上台股的壓力當然會慢慢浮現。但這不代表台股已經死了，至少櫃買指數還是生龍活虎的。也就是目前指數或許難操作，但個股仍然是可以持續操作。

短線上，雖然最近很多人看好 5G。但筆者反而認為在美國全力封殺華為的情況下，5G 股反而應該要避一避。倒是可以注意近幾年在 PCB 產業中，尤其是軟板部分，原先由日廠掌握的市場，逐漸被台廠接管，業者表示，主要還是因為日本 PCB 業者在經營上，比較難以配合蘋果時常因市場波動變化的拉貨節奏。台廠在這方面的彈性則遠遠優於日廠，加上產品技術已經追趕上蘋果的高規格需求，市佔率逐步提升，讓臻鼎、台郡等台灣軟板大廠的營收規模在這幾年有飛越性的成長。因此 PCB 族群如 6269 台郡、5469 瀚宇博就都是可以留意的標的，提供給大家參考，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師